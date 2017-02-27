Victor8 написав:А сколько сейчас наличной иностранной валюты в матрасах украинцев? Раньше писали примерно 80 млрд долларов США, потом была информация, что уже 100 млрд долларов США наличными...
давайте порахуємо: кількість сімей в україні віком від 50 років, якы вже встигли зробити за майже все життя накопичення? (припустимо таких сымей в Україні 10 млн). кількість матрасних доларів на таку сім'ю в середньому: 30тис. доларів Всього в українців матрасних доларів: 10 000 000 * 30 000 = 300 000 000 000 доларів США (300 млрд, Карле !) І це по самим скромним розрахункам враховуючі працелюбність українців, цих матрасних доларів набагто більше
Какие мы все-таки бедные... 30 тысяч долларов на семью в возрасте 50 лет... Во многих странах в таком возрасте многие уже долларовые миллионеры (честным путем). Просто работают и откладывают сбережения ежегодно.
Например, Швейцария, общее население примерно 8,5 млн. человек (это и дети, и взрослые). На эти 8,5 млн человек - 493 600 человек долларовые миллионеры (2023 год). Это в эквиваленте к швейцарскому франку. Миллионеры!!!
flyman написав:думаю, не матрасних доларів, а оцінка активів на ту сумму
Такий підхід ближче до істини, проте необхідно враховувати, що:
Активами вважається все наше майно, яке принесе прибуток без особливої участі власника – тобто пасивний дохід. Це буде нашим фінансовим джерелом. Одна з моїх улюблених цитат про гроші від Уоррена Баффетта: «Якщо ви не знайдете способу заробляти гроші, поки ви спите, ви будете працювати, поки не помрете». Якщо ми купуємо квартиру, щоб у ній жити, то це пасив, бо вона потребуватиме постійного фінансування (комунальні платежі, ремонти). Якщо ж придбати квартиру для здачі в оренду, то це – актив, який принесе пасивний дохід. Авто для поїздок на роботу? Це пасив, який треба «годувати» – пальне, техобслуговування, ремонти тощо. Авто для здачі в оренду – актив. https://brovary.net.ua/shho-take-aktyvy ... atsyuvaty/
Відповідно власне житло чи крута тачка не є активом, а є пасивом. Тоді назагал отримаємо, що з умовних 300 млрд активів 270 належить менше чим 10%, а знову ж таки половина навіть з гарним рівнем прожиття без активів.
flyman написав:думаю, не матрасних доларів, а оцінка активів на ту сумму
Такий підхід ближче до істини, проте необхідно враховувати, що:
Активами вважається все наше майно, яке принесе прибуток без особливої участі власника – тобто пасивний дохід. Це буде нашим фінансовим джерелом. Одна з моїх улюблених цитат про гроші від Уоррена Баффетта: «Якщо ви не знайдете способу заробляти гроші, поки ви спите, ви будете працювати, поки не помрете». Якщо ми купуємо квартиру, щоб у ній жити, то це пасив, бо вона потребуватиме постійного фінансування (комунальні платежі, ремонти). Якщо ж придбати квартиру для здачі в оренду, то це – актив, який принесе пасивний дохід. Авто для поїздок на роботу? Це пасив, який треба «годувати» – пальне, техобслуговування, ремонти тощо. Авто для здачі в оренду – актив. https://brovary.net.ua/shho-take-aktyvy ... atsyuvaty/
Відповідно власне житло чи крута тачка не є активом, а є пасивом. Тоді назагал отримаємо, що з умовних 300 млрд активів 270 належить менше чим 10%, а знову ж таки половина навіть з гарним рівнем прожиття без активів.
Кіосакі гарно на картинках тлумачив , фактично визнав що більше заробляти і інвестувати,це не одне й те саме як багато заробляти а витрачати ще більше,бо ти корупціонер ( представник влади )
BIGor написав:Якась рахівниця поламана у Вас, типу у нас 10 млн сімей майже пенсіонерів? В сім'ї зазвичай 3-4 людини, тобто вся Україна - перепенсіонери? Ще й з скирдою 30 кує? Та такі гроші 90% взагалі в очі не бачили.
30 кує -це дуже невелиеа скирда. Дуже у багатьох є ще одне житло. Та й в Києві деякі сім'ї в 50+, пов'язані з ІТ нормальну скирду вважають 200 кує.