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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 сер, 2024 13:21
Shaman Все впирається в розмір і термін зовнішньої допомоги. Не знаючи цього основоного фактора неможливо оцінити "що має робити НБУ" і також не можливо оцінити що робити нам.
Я виходжу з припущення, що допомога буде зменшуватись і тому переходжу в когорту тих, хто "скирдує готівку вдома" за неможливістю вивести їх закордон (валютні ОВДП завершуються через 2-3 місяці).
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 17 сер, 2024 16:05
Дюрі-бачі написав:Shaman
Все впирається в розмір і термін зовнішньої допомоги. Не знаючи цього основоного фактора неможливо оцінити "що має робити НБУ" і також не можливо оцінити що робити нам.
Я виходжу з припущення, що допомога буде зменшуватись і тому переходжу в когорту тих, хто "скирдує готівку вдома" за неможливістю вивести їх закордон (валютні ОВДП завершуються через 2-3 місяці).
це стандартна фраза - а як можна спланувати? чув її багато разів
а так й планується - робляться припущення, а порахувати потім - це вже техніка.
проблема в НБУ в тому, що незрозуміло, а що реально краще для країни, й на якому горизонті планування.
з точки зору людини - скирда під подушкою - це мрія для емітента валюти, яку скирдують - можна ще надрукувати
при контрольованому курсі гривневі інструменти все-таки більш вигідні - тут забанений alex2006
правий
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Додано: Суб 17 сер, 2024 16:47
Shaman написав:
при контрольованому курсі гривневі інструменти все-таки більш вигідн
Тут питання: коли відбудеться втрата контролю. І залежить вона не тільки від нас.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 17 сер, 2024 16:53
moveton написав: Denik написав:
30 кує -це дуже невелиеа скирда. Дуже у багатьох є ще одне житло. Та й в Києві деякі сім'ї в 50+, пов'язані з ІТ нормальну скирду вважають 200 кує.
И в этом втором жилье у них лежит скирда долларового нала (разговор, напомню, именно об этом, а не об любом имуществе не первой необходимости) в 30k? А у некоторых и в 200k? Может у некоторых и лежит, но в 10 млн даже "многих" что-то не верится.
Сомнительно что у 10млн украинцев 30ка «лежит». 10млн - это каждый третий, наверное. Про 200 и тд — конечно есть и те у кого и 500 лежит. Вопрос в их немногочисленности
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