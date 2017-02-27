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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11593115941159511596

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 66
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
8%
5
41,00-41,50
20%
13
41,50-42,00
45%
30
42,00-42,50
11%
7
42,50-43,00
6%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 13:21

Shaman Все впирається в розмір і термін зовнішньої допомоги. Не знаючи цього основоного фактора неможливо оцінити "що має робити НБУ" і також не можливо оцінити що робити нам.
Я виходжу з припущення, що допомога буде зменшуватись і тому переходжу в когорту тих, хто "скирдує готівку вдома" за неможливістю вивести їх закордон (валютні ОВДП завершуються через 2-3 місяці).
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 16:05

  Дюрі-бачі написав:Shaman Все впирається в розмір і термін зовнішньої допомоги. Не знаючи цього основоного фактора неможливо оцінити "що має робити НБУ" і також не можливо оцінити що робити нам.
Я виходжу з припущення, що допомога буде зменшуватись і тому переходжу в когорту тих, хто "скирдує готівку вдома" за неможливістю вивести їх закордон (валютні ОВДП завершуються через 2-3 місяці).

це стандартна фраза - а як можна спланувати? чув її багато разів :) а так й планується - робляться припущення, а порахувати потім - це вже техніка.

проблема в НБУ в тому, що незрозуміло, а що реально краще для країни, й на якому горизонті планування.

з точки зору людини - скирда під подушкою - це мрія для емітента валюти, яку скирдують - можна ще надрукувати :D

при контрольованому курсі гривневі інструменти все-таки більш вигідні - тут забанений alex2006 правий
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 16:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:при контрольованому курсі гривневі інструменти все-таки більш вигідн

Тут питання: коли відбудеться втрата контролю. І залежить вона не тільки від нас.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 16:53

  moveton написав:
  Denik написав:30 кує -це дуже невелиеа скирда. Дуже у багатьох є ще одне житло. Та й в Києві деякі сім'ї в 50+, пов'язані з ІТ нормальну скирду вважають 200 кує.

И в этом втором жилье у них лежит скирда долларового нала (разговор, напомню, именно об этом, а не об любом имуществе не первой необходимости) в 30k? А у некоторых и в 200k? Может у некоторых и лежит, но в 10 млн даже "многих" что-то не верится.


Сомнительно что у 10млн украинцев 30ка «лежит». 10млн - это каждый третий, наверное. Про 200 и тд — конечно есть и те у кого и 500 лежит. Вопрос в их немногочисленности
serg1974
 
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