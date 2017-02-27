Shaman Все впирається в розмір і термін зовнішньої допомоги. Не знаючи цього основоного фактора неможливо оцінити "що має робити НБУ" і також не можливо оцінити що робити нам. Я виходжу з припущення, що допомога буде зменшуватись і тому переходжу в когорту тих, хто "скирдує готівку вдома" за неможливістю вивести їх закордон (валютні ОВДП завершуються через 2-3 місяці).
Дюрі-бачі написав:Shaman Все впирається в розмір і термін зовнішньої допомоги. Не знаючи цього основоного фактора неможливо оцінити "що має робити НБУ" і також не можливо оцінити що робити нам. Я виходжу з припущення, що допомога буде зменшуватись і тому переходжу в когорту тих, хто "скирдує готівку вдома" за неможливістю вивести їх закордон (валютні ОВДП завершуються через 2-3 місяці).
це стандартна фраза - а як можна спланувати? чув її багато разів а так й планується - робляться припущення, а порахувати потім - це вже техніка.
проблема в НБУ в тому, що незрозуміло, а що реально краще для країни, й на якому горизонті планування.
з точки зору людини - скирда під подушкою - це мрія для емітента валюти, яку скирдують - можна ще надрукувати
при контрольованому курсі гривневі інструменти все-таки більш вигідні - тут забанений alex2006 правий
Denik написав:30 кує -це дуже невелиеа скирда. Дуже у багатьох є ще одне житло. Та й в Києві деякі сім'ї в 50+, пов'язані з ІТ нормальну скирду вважають 200 кує.
И в этом втором жилье у них лежит скирда долларового нала (разговор, напомню, именно об этом, а не об любом имуществе не первой необходимости) в 30k? А у некоторых и в 200k? Может у некоторых и лежит, но в 10 млн даже "многих" что-то не верится.
Сомнительно что у 10млн украинцев 30ка «лежит». 10млн - это каждый третий, наверное. Про 200 и тд — конечно есть и те у кого и 500 лежит. Вопрос в их немногочисленности
Visky написав:Так і є. Після інфи про транш: 1й день - стабілізація курса, 2й і 3й - зниження біля 10 (раніше - до 15) коп/день і все. Формула НБУ вирахувана?
моя думка - ці речі якщо й корелюють, то випадково.
гадаю НБУ використовує більш простий індикатор - треба робити великі інтервенції - курс зростає, інтервенції в усталених рамках - курс не змінюється або падає. 10-20 коп на 40 грн - це вже навіть не рух курсу
BIGor написав:Якась рахівниця поламана у Вас, типу у нас 10 млн сімей майже пенсіонерів? В сім'ї зазвичай 3-4 людини, тобто вся Україна - перепенсіонери? Ще й з скирдою 30 кує? Та такі гроші 90% взагалі в очі не бачили.
30 кує -це дуже невелиеа скирда. Дуже у багатьох є ще одне житло. Та й в Києві деякі сім'ї в 50+, пов'язані з ІТ нормальну скирду вважають 200 кує.
Просто прийміть без обговорень Крім власного житла В Україні 50%=20 млн населення-під подушкою немає НІЧОГО крім 500-1000 доларів =5млрд$ 40%=16 млн населення - під подушкою 1000-10000 доларів=30млрд$ 5%=2млн - під подушкою 10 000- 100 000=30млрд$ 5%=2млн - більше 100 000....=20млрд$
Чому невідповідність в цифрах бо В бідних категоріях(перші дві) - більшість тягнеться до нижньої межі діапазону Третя категорія якраз зберігає все в доларах В четвертої категорії - долари(валюта) не головний інструмент , ці вже зберігають в мистецтві/акціях і так далі.
- Під час цьогорічних жнив було намолочено 21,7 млн т пшениці. Напередодні Міністерство сільського господарства США (USDA) покращило прогноз врожаю пшениці в Україні з 19,5 млн т до 21,6 млн т. - Водночас цьогорічний обсяг все ж на 2% менший, ніж минулого року, коли було намолочено 22,1 млн т пшениці. - Також було намолочено 5,5 млн т ячменю (обмолочено 1,4 млн га). Показник порівняно із жнивами-2023 зменшився на 5% (було 5,8 млн т).
але з негативних новин те, що пшениця встигла ще до посухи, тому її це не надто зачепило. а от що буде з кукурудзою, соняшником, соєю, ріпаком - оце питання...
flyman написав:думаю, не матрасних доларів, а оцінка активів на ту сумму
Такий підхід ближче до істини, проте необхідно враховувати, що:
Активами вважається все наше майно, яке принесе прибуток без особливої участі власника – тобто пасивний дохід. Це буде нашим фінансовим джерелом. Одна з моїх улюблених цитат про гроші від Уоррена Баффетта: «Якщо ви не знайдете способу заробляти гроші, поки ви спите, ви будете працювати, поки не помрете». Якщо ми купуємо квартиру, щоб у ній жити, то це пасив, бо вона потребуватиме постійного фінансування (комунальні платежі, ремонти). Якщо ж придбати квартиру для здачі в оренду, то це – актив, який принесе пасивний дохід. Авто для поїздок на роботу? Це пасив, який треба «годувати» – пальне, техобслуговування, ремонти тощо. Авто для здачі в оренду – актив. https://brovary.net.ua/shho-take-aktyvy ... atsyuvaty/
Відповідно власне житло чи крута тачка не є активом, а є пасивом. Тоді назагал отримаємо, що з умовних 300 млрд активів 270 належить менше чим 10%, а знову ж таки половина навіть з гарним рівнем прожиття без активів.
думаю, що саме так, бо хрущик в якому живеш сам, назвати активом в більшості випадків схоже що від лукавого