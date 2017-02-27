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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11593115941159511596

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 66
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
8%
5
41,00-41,50
20%
13
41,50-42,00
45%
30
42,00-42,50
11%
7
42,50-43,00
6%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 13:21

Shaman Все впирається в розмір і термін зовнішньої допомоги. Не знаючи цього основоного фактора неможливо оцінити "що має робити НБУ" і також не можливо оцінити що робити нам.
Я виходжу з припущення, що допомога буде зменшуватись і тому переходжу в когорту тих, хто "скирдує готівку вдома" за неможливістю вивести їх закордон (валютні ОВДП завершуються через 2-3 місяці).
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 16:05

  Дюрі-бачі написав:Shaman Все впирається в розмір і термін зовнішньої допомоги. Не знаючи цього основоного фактора неможливо оцінити "що має робити НБУ" і також не можливо оцінити що робити нам.
Я виходжу з припущення, що допомога буде зменшуватись і тому переходжу в когорту тих, хто "скирдує готівку вдома" за неможливістю вивести їх закордон (валютні ОВДП завершуються через 2-3 місяці).

це стандартна фраза - а як можна спланувати? чув її багато разів :) а так й планується - робляться припущення, а порахувати потім - це вже техніка.

проблема в НБУ в тому, що незрозуміло, а що реально краще для країни, й на якому горизонті планування.

з точки зору людини - скирда під подушкою - це мрія для емітента валюти, яку скирдують - можна ще надрукувати :D

при контрольованому курсі гривневі інструменти все-таки більш вигідні - тут забанений alex2006 правий
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 16:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:при контрольованому курсі гривневі інструменти все-таки більш вигідн

Тут питання: коли відбудеться втрата контролю. І залежить вона не тільки від нас.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 16:53

  moveton написав:
  Denik написав:30 кує -це дуже невелиеа скирда. Дуже у багатьох є ще одне житло. Та й в Києві деякі сім'ї в 50+, пов'язані з ІТ нормальну скирду вважають 200 кує.

И в этом втором жилье у них лежит скирда долларового нала (разговор, напомню, именно об этом, а не об любом имуществе не первой необходимости) в 30k? А у некоторых и в 200k? Может у некоторых и лежит, но в 10 млн даже "многих" что-то не верится.


Сомнительно что у 10млн украинцев 30ка «лежит». 10млн - это каждый третий, наверное. Про 200 и тд — конечно есть и те у кого и 500 лежит. Вопрос в их немногочисленности
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 18:11

  Visky написав:Так і є. Після інфи про транш: 1й день - стабілізація курса, 2й і 3й - зниження біля 10 (раніше - до 15) коп/день і все. Формула НБУ вирахувана?

моя думка - ці речі якщо й корелюють, то випадково.

гадаю НБУ використовує більш простий індикатор - треба робити великі інтервенції - курс зростає, інтервенції в усталених рамках - курс не змінюється або падає. 10-20 коп на 40 грн - це вже навіть не рух курсу
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 19:25

  Denik написав:
  BIGor написав:Якась рахівниця поламана у Вас, типу у нас 10 млн сімей майже пенсіонерів? В сім'ї зазвичай 3-4 людини, тобто вся Україна - перепенсіонери? Ще й з скирдою 30 кує? Та такі гроші 90% взагалі в очі не бачили.
30 кує -це дуже невелиеа скирда. Дуже у багатьох є ще одне житло. Та й в Києві деякі сім'ї в 50+, пов'язані з ІТ нормальну скирду вважають 200 кує.
Просто прийміть без обговорень
Крім власного житла
В Україні
50%=20 млн населення-під подушкою немає НІЧОГО крім 500-1000 доларів =5млрд$
40%=16 млн населення - під подушкою 1000-10000 доларів=30млрд$
5%=2млн - під подушкою 10 000- 100 000=30млрд$
5%=2млн - більше 100 000....=20млрд$

Чому невідповідність в цифрах бо
В бідних категоріях(перші дві) - більшість тягнеться до нижньої межі діапазону
Третя категорія якраз зберігає все в доларах
В четвертої категорії - долари(валюта) не головний інструмент , ці вже зберігають в мистецтві/акціях і так далі.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 19:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

з позитивних новин
В Україні зібрано весь врожай пшениці. Він суттєво перевищив прогнози
Ключові факти

- Під час цьогорічних жнив було намолочено 21,7 млн т пшениці. Напередодні Міністерство сільського господарства США (USDA) покращило прогноз врожаю пшениці в Україні з 19,5 млн т до 21,6 млн т.
- Водночас цьогорічний обсяг все ж на 2% менший, ніж минулого року, коли було намолочено 22,1 млн т пшениці.
- Також було намолочено 5,5 млн т ячменю (обмолочено 1,4 млн га). Показник порівняно із жнивами-2023 зменшився на 5% (було 5,8 млн т).

але з негативних новин те, що пшениця встигла ще до посухи, тому її це не надто зачепило. а от що буде з кукурудзою, соняшником, соєю, ріпаком - оце питання...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 19:32

  Ой+ написав:
  flyman написав:думаю, не матрасних доларів, а оцінка активів на ту сумму

Такий підхід ближче до істини, проте необхідно враховувати, що:
Активами вважається все наше майно, яке принесе прибуток без особливої участі власника – тобто пасивний дохід. Це буде нашим фінансовим джерелом.
Одна з моїх улюблених цитат про гроші від Уоррена Баффетта: «Якщо ви не знайдете способу заробляти гроші, поки ви спите, ви будете працювати, поки не помрете».
Якщо ми купуємо квартиру, щоб у ній жити, то це пасив, бо вона потребуватиме постійного фінансування (комунальні платежі, ремонти). Якщо ж придбати квартиру для здачі в оренду, то це – актив, який принесе пасивний дохід.
Авто для поїздок на роботу? Це пасив, який треба «годувати» – пальне, техобслуговування, ремонти тощо. Авто для здачі в оренду – актив.
https://brovary.net.ua/shho-take-aktyvy ... atsyuvaty/

Відповідно власне житло чи крута тачка не є активом, а є пасивом. Тоді назагал отримаємо, що з умовних 300 млрд активів 270 належить менше чим 10%, а знову ж таки половина навіть з гарним рівнем прожиття без активів.

думаю, що саме так, бо хрущик в якому живеш сам, назвати активом в більшості випадків схоже що від лукавого
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 19:35

Shaman
І картопля нікудишня..
хоча в контексті теми може і не впливає. Це лише про статки сільських домогосподарств Полісся, які дуже залежать від врожаю картоплі.


думаю, що саме так, бо хрущик в якому живеш сам, назвати активом в більшості випадків схоже що від лукавого


А «законсервований» нахальуд без ремонту, то актив, чи пасив як його власник?
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