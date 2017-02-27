Shaman Все впирається в розмір і термін зовнішньої допомоги. Не знаючи цього основоного фактора неможливо оцінити "що має робити НБУ" і також не можливо оцінити що робити нам. Я виходжу з припущення, що допомога буде зменшуватись і тому переходжу в когорту тих, хто "скирдує готівку вдома" за неможливістю вивести їх закордон (валютні ОВДП завершуються через 2-3 місяці).
Дюрі-бачі написав:Shaman Все впирається в розмір і термін зовнішньої допомоги. Не знаючи цього основоного фактора неможливо оцінити "що має робити НБУ" і також не можливо оцінити що робити нам. Я виходжу з припущення, що допомога буде зменшуватись і тому переходжу в когорту тих, хто "скирдує готівку вдома" за неможливістю вивести їх закордон (валютні ОВДП завершуються через 2-3 місяці).
це стандартна фраза - а як можна спланувати? чув її багато разів а так й планується - робляться припущення, а порахувати потім - це вже техніка.
проблема в НБУ в тому, що незрозуміло, а що реально краще для країни, й на якому горизонті планування.
з точки зору людини - скирда під подушкою - це мрія для емітента валюти, яку скирдують - можна ще надрукувати
при контрольованому курсі гривневі інструменти все-таки більш вигідні - тут забанений alex2006 правий
Denik написав:30 кує -це дуже невелиеа скирда. Дуже у багатьох є ще одне житло. Та й в Києві деякі сім'ї в 50+, пов'язані з ІТ нормальну скирду вважають 200 кує.
И в этом втором жилье у них лежит скирда долларового нала (разговор, напомню, именно об этом, а не об любом имуществе не первой необходимости) в 30k? А у некоторых и в 200k? Может у некоторых и лежит, но в 10 млн даже "многих" что-то не верится.
Сомнительно что у 10млн украинцев 30ка «лежит». 10млн - это каждый третий, наверное. Про 200 и тд — конечно есть и те у кого и 500 лежит. Вопрос в их немногочисленности
Visky написав:Так і є. Після інфи про транш: 1й день - стабілізація курса, 2й і 3й - зниження біля 10 (раніше - до 15) коп/день і все. Формула НБУ вирахувана?
моя думка - ці речі якщо й корелюють, то випадково.
гадаю НБУ використовує більш простий індикатор - треба робити великі інтервенції - курс зростає, інтервенції в усталених рамках - курс не змінюється або падає. 10-20 коп на 40 грн - це вже навіть не рух курсу
BIGor написав:Якась рахівниця поламана у Вас, типу у нас 10 млн сімей майже пенсіонерів? В сім'ї зазвичай 3-4 людини, тобто вся Україна - перепенсіонери? Ще й з скирдою 30 кує? Та такі гроші 90% взагалі в очі не бачили.
30 кує -це дуже невелиеа скирда. Дуже у багатьох є ще одне житло. Та й в Києві деякі сім'ї в 50+, пов'язані з ІТ нормальну скирду вважають 200 кує.
Просто прийміть без обговорень Крім власного житла В Україні 50%=20 млн населення-під подушкою немає НІЧОГО крім 500-1000 доларів =5млрд$ 40%=16 млн населення - під подушкою 1000-10000 доларів=30млрд$ 5%=2млн - під подушкою 10 000- 100 000=30млрд$ 5%=2млн - більше 100 000....=20млрд$
Чому невідповідність в цифрах бо В бідних категоріях(перші дві) - більшість тягнеться до нижньої межі діапазону Третя категорія якраз зберігає все в доларах В четвертої категорії - долари(валюта) не головний інструмент , ці вже зберігають в мистецтві/акціях і так далі.
- Під час цьогорічних жнив було намолочено 21,7 млн т пшениці. Напередодні Міністерство сільського господарства США (USDA) покращило прогноз врожаю пшениці в Україні з 19,5 млн т до 21,6 млн т. - Водночас цьогорічний обсяг все ж на 2% менший, ніж минулого року, коли було намолочено 22,1 млн т пшениці. - Також було намолочено 5,5 млн т ячменю (обмолочено 1,4 млн га). Показник порівняно із жнивами-2023 зменшився на 5% (було 5,8 млн т).
але з негативних новин те, що пшениця встигла ще до посухи, тому її це не надто зачепило. а от що буде з кукурудзою, соняшником, соєю, ріпаком - оце питання...
flyman написав:думаю, не матрасних доларів, а оцінка активів на ту сумму
Такий підхід ближче до істини, проте необхідно враховувати, що:
Активами вважається все наше майно, яке принесе прибуток без особливої участі власника – тобто пасивний дохід. Це буде нашим фінансовим джерелом. Одна з моїх улюблених цитат про гроші від Уоррена Баффетта: «Якщо ви не знайдете способу заробляти гроші, поки ви спите, ви будете працювати, поки не помрете». Якщо ми купуємо квартиру, щоб у ній жити, то це пасив, бо вона потребуватиме постійного фінансування (комунальні платежі, ремонти). Якщо ж придбати квартиру для здачі в оренду, то це – актив, який принесе пасивний дохід. Авто для поїздок на роботу? Це пасив, який треба «годувати» – пальне, техобслуговування, ремонти тощо. Авто для здачі в оренду – актив. https://brovary.net.ua/shho-take-aktyvy ... atsyuvaty/
Відповідно власне житло чи крута тачка не є активом, а є пасивом. Тоді назагал отримаємо, що з умовних 300 млрд активів 270 належить менше чим 10%, а знову ж таки половина навіть з гарним рівнем прожиття без активів.
думаю, що саме так, бо хрущик в якому живеш сам, назвати активом в більшості випадків схоже що від лукавого
BIGor написав:Якась рахівниця поламана у Вас, типу у нас 10 млн сімей майже пенсіонерів? В сім'ї зазвичай 3-4 людини, тобто вся Україна - перепенсіонери? Ще й з скирдою 30 кує? Та такі гроші 90% взагалі в очі не бачили.
30 кує -це дуже невелиеа скирда. Дуже у багатьох є ще одне житло. Та й в Києві деякі сім'ї в 50+, пов'язані з ІТ нормальну скирду вважають 200 кує.
Просто прийміть без обговорень Крім власного житла В Україні 50%=20 млн населення-під подушкою немає НІЧОГО крім 500-1000 доларів =5млрд$ 40%=16 млн населення - під подушкою 1000-10000 доларів=30млрд$ 5%=2млн - під подушкою 10 000- 100 000=30млрд$ 5%=2млн - більше 100 000....=20млрд$
Чому невідповідність в цифрах бо В бідних категоріях(перші дві) - більшість тягнеться до нижньої межі діапазону Третя категорія якраз зберігає все в доларах В четвертої категорії - долари(валюта) не головний інструмент , ці вже зберігають в мистецтві/акціях і так далі.
Цифри потрібно помножить на 2/3, бо на середину 2022р. в Україні реально проживало, тобто без населення окупованих територій та тих хто виїхав, близько 26 млн осіб (два роки тому, якийсь журналіст опублікував відповідь на запит до міграційної служби). Пенсіонерів було близько 10.5млн осіб. Але наша статистика казала геть інше.) Наприклад, в вересні 2022р. в Донецькій і Луганській обл. проживало 6.2млн осіб з 41млн осіб.