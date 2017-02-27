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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11594115951159611597

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 66
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
8%
5
41,00-41,50
20%
13
41,50-42,00
45%
30
42,00-42,50
11%
7
42,50-43,00
6%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 23:06

  oleg49 написав:
  budivelnik написав:
  Denik написав:30 кує -це дуже невелиеа скирда. Дуже у багатьох є ще одне житло. Та й в Києві деякі сім'ї в 50+, пов'язані з ІТ нормальну скирду вважають 200 кує.
Просто прийміть без обговорень
Крім власного житла
В Україні
50%=20 млн населення-під подушкою немає НІЧОГО крім 500-1000 доларів =5млрд$
40%=16 млн населення - під подушкою 1000-10000 доларів=30млрд$
5%=2млн - під подушкою 10 000- 100 000=30млрд$
5%=2млн - більше 100 000....=20млрд$

Чому невідповідність в цифрах бо
В бідних категоріях(перші дві) - більшість тягнеться до нижньої межі діапазону
Третя категорія якраз зберігає все в доларах
В четвертої категорії - долари(валюта) не головний інструмент , ці вже зберігають в мистецтві/акціях і так далі.

Цифри потрібно помножить на 2/3, бо на середину 2022р. в Україні реально проживало, тобто без населення окупованих територій та тих хто виїхав, близько 26 млн осіб (два роки тому, якийсь журналіст опублікував відповідь на запит до міграційної служби). Пенсіонерів було близько 10.5млн осіб.
Але наша статистика казала геть інше.) Наприклад, в вересні 2022р. в Донецькій і Луганській обл. проживало 6.2млн осіб з 41млн осіб.
Це не принципово на який відсоток множити..
Ба більше - в першій-третій групах рівень заощаджень зменшиться...війна просто зїсть частину заощаджень за рахунок розорення бізнесу чи падіння доходів чи збільшення витрат на утримування сімї за кордоном.
При цьому можливо зросте кількість тих хто до війни не мав заощаджень , але отримав їх за рахунок бойових виплат ( не більше 0,5 млн осіб заощадять більше 1 млн грн) і за рахунок виплат сімям за загиблими і інвалідам...але це ще десь 200 000 сімей.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 15:02

Щоб двічі не вставати і тут не флудити - є чіткі відповіді?

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