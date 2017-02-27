Це не принципово на який відсоток множити..oleg49 написав:budivelnik написав:Просто прийміть без обговорень
Крім власного житла
В Україні
50%=20 млн населення-під подушкою немає НІЧОГО крім 500-1000 доларів =5млрд$
40%=16 млн населення - під подушкою 1000-10000 доларів=30млрд$
5%=2млн - під подушкою 10 000- 100 000=30млрд$
5%=2млн - більше 100 000....=20млрд$
Чому невідповідність в цифрах бо
В бідних категоріях(перші дві) - більшість тягнеться до нижньої межі діапазону
Третя категорія якраз зберігає все в доларах
В четвертої категорії - долари(валюта) не головний інструмент , ці вже зберігають в мистецтві/акціях і так далі.
Цифри потрібно помножить на 2/3, бо на середину 2022р. в Україні реально проживало, тобто без населення окупованих територій та тих хто виїхав, близько 26 млн осіб (два роки тому, якийсь журналіст опублікував відповідь на запит до міграційної служби). Пенсіонерів було близько 10.5млн осіб.
Але наша статистика казала геть інше.) Наприклад, в вересні 2022р. в Донецькій і Луганській обл. проживало 6.2млн осіб з 41млн осіб.
Ба більше - в першій-третій групах рівень заощаджень зменшиться...війна просто зїсть частину заощаджень за рахунок розорення бізнесу чи падіння доходів чи збільшення витрат на утримування сімї за кордоном.
При цьому можливо зросте кількість тих хто до війни не мав заощаджень , але отримав їх за рахунок бойових виплат ( не більше 0,5 млн осіб заощадять більше 1 млн грн) і за рахунок виплат сімям за загиблими і інвалідам...але це ще десь 200 000 сімей.