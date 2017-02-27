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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 17 сер, 2024 23:06
oleg49 написав: budivelnik написав: Denik написав:
30 кує -це дуже невелиеа скирда. Дуже у багатьох є ще одне житло. Та й в Києві деякі сім'ї в 50+, пов'язані з ІТ нормальну скирду вважають 200 кує.
Просто прийміть без обговорень
Крім власного житла
В Україні
50%=20 млн населення-під подушкою немає НІЧОГО крім 500-1000 доларів =5млрд$
40%=16 млн населення - під подушкою 1000-10000 доларів=30млрд$
5%=2млн - під подушкою 10 000- 100 000=30млрд$
5%=2млн - більше 100 000....=20млрд$
Чому невідповідність в цифрах бо
В бідних категоріях(перші дві) - більшість тягнеться до нижньої межі діапазону
Третя категорія якраз зберігає все в доларах
В четвертої категорії - долари(валюта) не головний інструмент , ці вже зберігають в мистецтві/акціях і так далі.
Цифри потрібно помножить на 2/3, бо на середину 2022р. в Україні реально
проживало, тобто без населення окупованих територій та тих хто виїхав, близько 26 млн осіб (два роки тому, якийсь журналіст опублікував відповідь на запит до міграційної служби). Пенсіонерів було близько 10.5млн осіб.
Але наша статистика казала геть інше.) Наприклад, в вересні 2022р. в Донецькій і Луганській обл. проживало 6.2млн осіб з 41млн осіб.
Це не принципово на який відсоток множити..
Ба більше - в першій-третій групах рівень заощаджень зменшиться...війна просто зїсть частину заощаджень за рахунок розорення бізнесу чи падіння доходів чи збільшення витрат на утримування сімї за кордоном.
При цьому можливо зросте кількість тих хто до війни не мав заощаджень , але отримав їх за рахунок бойових виплат ( не більше 0,5 млн осіб заощадять більше 1 млн грн) і за рахунок виплат сімям за загиблими і інвалідам...але це ще десь 200 000 сімей.
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Додано: Пон 19 сер, 2024 14:48
Данило Гетманцев
В осінь входимо з наступними цифрами: за І півріччя 2024 року прозвітувало 25 165 суб’єктів господарювання – це на 23,8% більше, ніж в за аналогічний період 2023-го.
Кількість суб’єктів господарювання, які задекларували податок до сплати, за результатами півріччя 2024 року, складає 70,6%.
Платниками задекларовано 97,7 млрд гривень – на 41% або на 28,4 млрд гривень більше, ніж в І півріччі 2023 року.
Відмічаємо зростання податкової ефективності, найбільший ріст мають наступні галузі:
🎲 гральний бізнес: +5,9%
💰 фінансові послуги: +5,64%
🛻 виробництво металообробних машин: +5,48%
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Додано: Пон 19 сер, 2024 15:30
МБ 41,44 Опт.гот. практично так само. Зрівнялись.
Зростання на МБ передбачалось, але ж готівка не хоче в передавансовий, спекотний день. Попит - не дуже. Звичайно, фактори передвиплатного дня і спека не є вирішальними, значними, але помітив, що все ж впливають негативно на гот-й попит. А 2-й - навіть на активність тут
Можливо, після завтрашнього авансу всеж поновить відрив?
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Додано: Пон 19 сер, 2024 19:01
Ірина_ написав:Данило Гетманцев
В осінь входимо з наступними цифрами: за І півріччя 2024 року прозвітувало 25 165 суб’єктів господарювання – це на 23,8% більше, ніж в за аналогічний період 2023-го.
Кількість суб’єктів господарювання, які задекларували податок до сплати, за результатами півріччя 2024 року, складає 70,6%.
Платниками задекларовано 97,7 млрд гривень – на 41% або на 28,4 млрд гривень більше, ніж в І півріччі 2023 року.
Відмічаємо зростання податкової ефективності, найбільший ріст мають наступні галузі:
🎲 гральний бізнес: +5,9%
💰 фінансові послуги: +5,64%
🛻 виробництво металообробних машин: +5,48%
то що підвищення податків відміняється?
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Додано: Пон 19 сер, 2024 19:26
flyman написав: Ірина_ написав:Данило Гетманцев
В осінь входимо з наступними цифрами: за І півріччя 2024 року прозвітувало 25 165 суб’єктів господарювання – це на 23,8% більше, ніж в за аналогічний період 2023-го.
Кількість суб’єктів господарювання, які задекларували податок до сплати, за результатами півріччя 2024 року, складає 70,6%.
Платниками задекларовано 97,7 млрд гривень – на 41% або на 28,4 млрд гривень більше, ніж в І півріччі 2023 року.
Відмічаємо зростання податкової ефективності, найбільший ріст мають наступні галузі:
🎲 гральний бізнес: +5,9%
💰 фінансові послуги: +5,64%
🛻 виробництво металообробних машин: +5,48%
то що підвищення податків відміняється?
Нi, тiлькi вiдтермiнували, будуть редагувати
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Додано: Вів 20 сер, 2024 08:47
тема 200к померла ще в лютому, forget it
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Додано: Вів 20 сер, 2024 11:37
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:Скільки грошей Україна вже винна зовнішнім кредиторам (інфографіка)
Як вважаєте, скільки ще наших поколінь будуть віддавати борги?
Чи зможе бюджет України витримати такі навантаження? Які Ваші прогнози, поділіться, будь ласка.
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Додано: Вів 20 сер, 2024 12:06
віддаватимуть бангладешці, непальці та інші паки
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Додано: Вів 20 сер, 2024 12:09
Ірина_ написав:
Як вважаєте, скільки ще наших поколінь будуть віддавати борги?
Чи зможе бюджет України витримати такі навантаження? Які Ваші прогнози, поділіться, будь ласка.
Дивіться на ту ж Грецію: ніхто не буде повертати ці борги, можливо будуть повертати борги які візьмуть після перемоги у війні, або не будуть, як Аргентина ...
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