Та ладно. Тема массовых каруселей померла, а банковские предложения закупки валюты на депо никуда не делись и народ ещё интересуется временами. И банки мне по нескольку штук в месяц присылают напоминалки, что месячный лимит сбросился и можно прикупать и на 50к и на 200к. Не забудешь.
Ірина_ написав:Як вважаєте, скільки ще наших поколінь будуть віддавати борги? Чи зможе бюджет України витримати такі навантаження? Які Ваші прогнози, поділіться, будь ласка.
Дивіться на ту ж Грецію: ніхто не буде повертати ці борги, можливо будуть повертати борги які візьмуть після перемоги у війні, або не будуть, як Аргентина ...
Аргентина: Government Debt to GDP =88% (Dec/23), GDP на душу =12625$ Україна: Government Debt to GDP = 84% (Dec/23), GDP на душу = 2207$ https://tradingeconomics.com/ukraine/indicators Аргентина: 35 процентов трудоустроенного населения живут за чертой бедности https://www.agenzianova.com/ru/news/%D0 ... 82%D0%B8./ До чого ці факти? 1. По боргам до ВВП ми були як Аргентина, але вже догнали і перегнали. 2. Але на душу населення ВВП в Україні в 6 разів менше. Ми жебраки (!), це потрібно прийняти. 3. Великий борг (якщо твоя валюта не резервна) завжди буде заганяти населення в злидні. Тобто, в найближчі перспективі 2/3 населення України буде жити за межою бідності. 5. Популістські наративи типу: "загранца нам поможет", "только слабаки платят долги" спотворюють сприйняття ситуації. 6. Борги, що створились, це назавжди. Аргентина - приклад.
Ірина_ написав:Як вважаєте, скільки ще наших поколінь будуть віддавати борги? Чи зможе бюджет України витримати такі навантаження? Які Ваші прогнози, поділіться, будь ласка.
Дивіться на ту ж Грецію: ніхто не буде повертати ці борги, можливо будуть повертати борги які візьмуть після перемоги у війні, або не будуть, як Аргентина ...
Аргентина: Government Debt to GDP =88% (Dec/23), GDP на душу =12625$ Україна: Government Debt to GDP = 84% (Dec/23), GDP на душу = 2207$ https://tradingeconomics.com/ukraine/indicators Аргентина: 35 процентов трудоустроенного населения живут за чертой бедности https://www.agenzianova.com/ru/news/%D0 ... 82%D0%B8./ До чого ці факти? 1. По боргам до ВВП ми були як Аргентина, але вже догнали і перегнали. 2. Але на душу населення ВВП в Україні в 6 разів менше. Ми жебраки (!), це потрібно прийняти. 3. Великий борг (якщо твоя валюта не резервна) завжди буде заганяти населення в злидні. Тобто, в найближчі перспективі 2/3 населення України буде жити за межою бідності. 5. Популістські наративи типу: "загранца нам поможет", "только слабаки платят долги" спотворюють сприйняття ситуації. 6. Борги, що створились, це назавжди. Аргентина - приклад.
наразі розмови про якісь майбутні соціально-економічні чи політичні перспективи, тим більш, про борги, - це ні про що. Фентезі.
sergey_sryvkin написав:А який сенс купляти на 200к на три місяці, якщо можна купити в касі скільки хочеш і просто зараз?
Сколько хочешь сразу в кассе - это особо редкий банк. Типично на суммы больше сотни-другой в лучшем случае говорят, что нужно заказывать и заказ может быть и на через месяца полтора. Ну а так смысл ровно такой же, как и два года назад: курс ниже.