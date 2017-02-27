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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11596115971159811599>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 67
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
7%
5
41,00-41,50
21%
14
41,50-42,00
45%
30
42,00-42,50
10%
7
42,50-43,00
6%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 13:06

  prodigy написав:

тема 200к померла ще в лютому, forget it

Та ладно. Тема массовых каруселей померла, а банковские предложения закупки валюты на депо никуда не делись и народ ещё интересуется временами. И банки мне по нескольку штук в месяц присылают напоминалки, что месячный лимит сбросился и можно прикупать и на 50к и на 200к. Не забудешь.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 13:22

  Дюрі-бачі написав:
  Ірина_ написав:Як вважаєте, скільки ще наших поколінь будуть віддавати борги?
Чи зможе бюджет України витримати такі навантаження? Які Ваші прогнози, поділіться, будь ласка.

Дивіться на ту ж Грецію: ніхто не буде повертати ці борги, можливо будуть повертати борги які візьмуть після перемоги у війні, або не будуть, як Аргентина ...

Аргентина: Government Debt to GDP =88% (Dec/23), GDP на душу =12625$
Україна: Government Debt to GDP = 84% (Dec/23), GDP на душу = 2207$
https://tradingeconomics.com/ukraine/indicators
Аргентина: 35 процентов трудоустроенного населения живут за чертой бедности
https://www.agenzianova.com/ru/news/%D0 ... 82%D0%B8./
До чого ці факти?
1. По боргам до ВВП ми були як Аргентина, але вже догнали і перегнали.
2. Але на душу населення ВВП в Україні в 6 разів менше. Ми жебраки (!), це потрібно прийняти.
3. Великий борг (якщо твоя валюта не резервна) завжди буде заганяти населення в злидні. Тобто, в найближчі перспективі 2/3 населення України буде жити за межою бідності.
5. Популістські наративи типу: "загранца нам поможет", "только слабаки платят долги" спотворюють сприйняття ситуації.
6. Борги, що створились, це назавжди. Аргентина - приклад.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 13:27

oleg49 В прямому ефірі ми бачимо як Україні вже списують частину боргу. Так і посписують десь половину боргу, а на виплату решти дадуть новий кредит...

Ну або план Б, якщо борги треба буде вертати: всі українці виїдуть.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 13:43

  oleg49 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Ірина_ написав:Як вважаєте, скільки ще наших поколінь будуть віддавати борги?
Чи зможе бюджет України витримати такі навантаження? Які Ваші прогнози, поділіться, будь ласка.

Дивіться на ту ж Грецію: ніхто не буде повертати ці борги, можливо будуть повертати борги які візьмуть після перемоги у війні, або не будуть, як Аргентина ...

Аргентина: Government Debt to GDP =88% (Dec/23), GDP на душу =12625$
Україна: Government Debt to GDP = 84% (Dec/23), GDP на душу = 2207$
https://tradingeconomics.com/ukraine/indicators
Аргентина: 35 процентов трудоустроенного населения живут за чертой бедности
https://www.agenzianova.com/ru/news/%D0 ... 82%D0%B8./
До чого ці факти?
1. По боргам до ВВП ми були як Аргентина, але вже догнали і перегнали.
2. Але на душу населення ВВП в Україні в 6 разів менше. Ми жебраки (!), це потрібно прийняти.
3. Великий борг (якщо твоя валюта не резервна) завжди буде заганяти населення в злидні. Тобто, в найближчі перспективі 2/3 населення України буде жити за межою бідності.
5. Популістські наративи типу: "загранца нам поможет", "только слабаки платят долги" спотворюють сприйняття ситуації.
6. Борги, що створились, це назавжди. Аргентина - приклад.

наразі розмови про якісь майбутні соціально-економічні чи політичні перспективи, тим більш, про борги, - це ні про що. Фентезі.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 13:44

  moveton написав:
  prodigy написав:тема 200к померла ще в лютому, forget it

Та ладно. Тема массовых каруселей померла, а банковские предложения закупки валюты на депо никуда не делись и народ ещё интересуется временами.

А який сенс купляти на 200к на три місяці, якщо можна купити в касі скільки хочеш і просто зараз?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 13:47

  Дюрі-бачі написав:Ну або план Б, якщо борги треба буде вертати: всі українці виїдуть.
отож :mrgreen: У рашиста Чижа були рядки "он стрєльнУл в сєбя і больше ні прі чьом."
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 13:50

  sergey_sryvkin написав:
  moveton написав:
  prodigy написав:тема 200к померла ще в лютому, forget it

Та ладно. Тема массовых каруселей померла, а банковские предложения закупки валюты на депо никуда не делись и народ ещё интересуется временами.

А який сенс купляти на 200к на три місяці, якщо можна купити в касі скільки хочеш і просто зараз?
бо такий онлайн-курс буває найдешевший
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 14:00

  sergey_sryvkin написав:А який сенс купляти на 200к на три місяці, якщо можна купити в касі скільки хочеш і просто зараз?

Сколько хочешь сразу в кассе - это особо редкий банк. Типично на суммы больше сотни-другой в лучшем случае говорят, что нужно заказывать и заказ может быть и на через месяца полтора. Ну а так смысл ровно такой же, как и два года назад: курс ниже.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 14:20

  Дюрі-бачі написав:oleg49 В прямому ефірі ми бачимо як Україні вже списують частину боргу. Так і посписують десь половину боргу, а на виплату решти дадуть новий кредит...

Ну або план Б, якщо борги треба буде вертати: всі українці виїдуть.

Проблема в тому що коли так борг "списують" то це означає що більше ніхто в борг україні не дасть, а враховуючи бюджетну дисципліну країни (як апарату) та й ДПС як органу який збирає податки - країні буде дуже тяжко жити на свої.

Ми жили з запозиченнями останні надцять років, і все одно постійно девальвували гривню бо вічно якісь прорахунки, не виходило звести дебет з кредитом.

А тепер уявіть що буде якщо забрати у такої структури як Україна, можливість "зайняти до зарплати".

Це або приватизацію проводити щоб закривати касовий розрив далі, або затримки ЗП як в старі добрі, а далі друкарський станок і в перспективі наслідки ще страшніші, такі як руйнація країни, і її дроблення.
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 15:12

adj я давно казав, що москалям було б значно дешевше нас купити (даючи по мільярду в місяць "в борг"), ніж завоювати
Дюрі-бачі
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