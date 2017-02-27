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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11596115971159811599

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 67
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
7%
5
41,00-41,50
21%
14
41,50-42,00
45%
30
42,00-42,50
10%
7
42,50-43,00
6%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 15:19

  Дюрі-бачі написав:adj я давно казав, що москалям було б значно дешевше нас купити (даючи по мільярду в місяць "в борг"), ніж завоювати

золотому мільярду теж, тим більше тверді євродолари вони малюють, а не дерев"яні
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 15:22

  Дюрі-бачі написав:adj я давно казав, що москалям було б значно дешевше нас купити (даючи по мільярду в місяць "в борг"), ніж завоювати

так и есть, ну они хотели преподнести урок всем остальным, показать что они могут
Феодал
 
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