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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 сер, 2024 15:19
Дюрі-бачі написав:adj
я давно казав, що москалям було б значно дешевше нас купити (даючи по мільярду в місяць "в борг"), ніж завоювати
золотому мільярду теж, тим більше тверді євродолари вони малюють, а не дерев"яні
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Додано: Вів 20 сер, 2024 15:22
Дюрі-бачі написав:adj
я давно казав, що москалям було б значно дешевше нас купити (даючи по мільярду в місяць "в борг"), ніж завоювати
так и есть, ну они хотели преподнести урок всем остальным, показать что они могут
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