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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 сер, 2024 15:19
Дюрі-бачі написав:adj
я давно казав, що москалям було б значно дешевше нас купити (даючи по мільярду в місяць "в борг"), ніж завоювати
золотому мільярду теж, тим більше тверді євродолари вони малюють, а не дерев"яні
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Додано: Вів 20 сер, 2024 15:22
Дюрі-бачі написав:adj
я давно казав, що москалям було б значно дешевше нас купити (даючи по мільярду в місяць "в борг"), ніж завоювати
так и есть, ну они хотели преподнести урок всем остальным, показать что они могут
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Додано: Вів 20 сер, 2024 18:31
moveton написав: sergey_sryvkin написав:
А який сенс купляти на 200к на три місяці, якщо можна купити в касі скільки хочеш і просто зараз?
Сколько хочешь сразу в кассе - это особо редкий банк. Типично на суммы больше сотни-другой в лучшем случае говорят, что нужно заказывать и заказ может быть и на через месяца полтора. Ну а так смысл ровно такой же, как и два года назад: курс ниже.
Зараз - це в порівнянні з 3 міс. Ну нехай за день два замовити можна.
Курс фактично однаковий, навіть якщо онлайн і менше на 5 копійок, то три місяці очікування того не варті.
Там де півтора місяці - забувайте туди дорогу...
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