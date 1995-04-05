Додано: Вів 20 сер, 2024 20:11

sergey_sryvkin написав: Курс фактично однаковий, навіть якщо онлайн і менше на 5 копійок, то три місяці очікування того не варті. Курс фактично однаковий, навіть якщо онлайн і менше на 5 копійок, то три місяці очікування того не варті.

Зачем так категорично? Чем так убыточно полежать валюте три месяца в банке вместо того, чтобы делать то же самое под подушкой, где на неё не начислят даже символичесикх приватовских 0.01%? До 2022 года у меня десятилетиями лежала и я это недопустимым убытком не считал. Почему бы и не сэкономить при прочих равных 10 копеек на долларе?И ещё пара преимуществ у депо, которые кому-то могут быть существенны:- если гривна сейчас безналичная, то её в кассе не примут. Нужно обналичивать что даже, если виртуально, уже лимит в 100к грн в день. А на депо можно сразу 200к отправить;- в окопах под Покровском напряжёнка с отделениями банков, где продадут любую сумму валюты с курсом только на 5 копеек выше депозитного. А вот с конвертдепо через онлайн-банкинг там гораздо лучше., что только в Курской области Украины со связью проблемы и нужно для онлайн-банкинга в Сумскую метнуться, но есть чуйка, что вышеозначенная касса банка там не ближе.