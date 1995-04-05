золотому мільярду теж, тим більше тверді євродолари вони малюють, а не дерев"яні
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 сер, 2024 15:19
Додано: Вів 20 сер, 2024 15:22
Додано: Вів 20 сер, 2024 18:31
Зараз - це в порівнянні з 3 міс. Ну нехай за день два замовити можна.
Курс фактично однаковий, навіть якщо онлайн і менше на 5 копійок, то три місяці очікування того не варті.
Там де півтора місяці - забувайте туди дорогу...
Додано: Вів 20 сер, 2024 19:13
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))
Нічого, нічого))
Я її ще в червні реанімував!
І от вже цього місяця знову продовжив цю тему, так як завершилось в дружини перше жирненьке гривнедепо(250К)
І так як в тому відомому фільмі: "І по совету друзей, я купіл..."© - долари на конвертдепо на 3міс
Додано: Вів 20 сер, 2024 19:40
А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©
І що, як гадаєте, настав час "відкрити карти" - скільки відсотків скирди в мене в гривнедепо, а скільки в долярчиках було від кінця минулої осені і до червня цього року?
Як гадаєте , яке було співвідношення:
1. - 80/20(дол/грндепо)
2. - 50/50
3. - 20/80
4. - 5/95
Додано: Вів 20 сер, 2024 20:11
Зачем так категорично? Чем так убыточно полежать валюте три месяца в банке вместо того, чтобы делать то же самое под подушкой, где на неё не начислят даже символичесикх приватовских 0.01%? До 2022 года у меня десятилетиями лежала и я это недопустимым убытком не считал. Почему бы и не сэкономить при прочих равных 10 копеек на долларе?
И ещё пара преимуществ у депо, которые кому-то могут быть существенны:
- если гривна сейчас безналичная, то её в кассе не примут. Нужно обналичивать что даже, если виртуально, уже лимит в 100к грн в день. А на депо можно сразу 200к отправить;
- в окопах под Покровском напряжёнка с отделениями банков, где продадут любую сумму валюты с курсом только на 5 копеек выше депозитного. А вот с конвертдепо через онлайн-банкинг там гораздо лучше.
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