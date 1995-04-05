RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11596115971159811599

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 68
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
7%
5
41,00-41,50
21%
14
41,50-42,00
46%
31
42,00-42,50
10%
7
42,50-43,00
6%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
4%
3
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 15:19

  Дюрі-бачі написав:adj я давно казав, що москалям було б значно дешевше нас купити (даючи по мільярду в місяць "в борг"), ніж завоювати

золотому мільярду теж, тим більше тверді євродолари вони малюють, а не дерев"яні
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36098
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2784 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 15:22

  Дюрі-бачі написав:adj я давно казав, що москалям було б значно дешевше нас купити (даючи по мільярду в місяць "в борг"), ніж завоювати

так и есть, ну они хотели преподнести урок всем остальным, показать что они могут
Феодал
 
Повідомлень: 483
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 18:31

  moveton написав:
  sergey_sryvkin написав:А який сенс купляти на 200к на три місяці, якщо можна купити в касі скільки хочеш і просто зараз?

Сколько хочешь сразу в кассе - это особо редкий банк. Типично на суммы больше сотни-другой в лучшем случае говорят, что нужно заказывать и заказ может быть и на через месяца полтора. Ну а так смысл ровно такой же, как и два года назад: курс ниже.

Зараз - це в порівнянні з 3 міс. Ну нехай за день два замовити можна.
Курс фактично однаковий, навіть якщо онлайн і менше на 5 копійок, то три місяці очікування того не варті.
Там де півтора місяці - забувайте туди дорогу...
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2114
З нами з: 19.02.14
Подякував: 570 раз.
Подякували: 622 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 19:13

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  prodigy написав:


тема 200к померла ще в лютому, forget it

Нічого, нічого))
Я її ще в червні реанімував! :D
І от вже цього місяця знову продовжив цю тему, так як завершилось в дружини перше жирненьке гривнедепо(250К)
І так як в тому відомому фільмі: "І по совету друзей, я купіл..."© - долари на конвертдепо на 3міс :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6737
З нами з: 18.03.21
Подякував: 227 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 19:40

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

І що, як гадаєте, настав час "відкрити карти" - скільки відсотків скирди в мене в гривнедепо, а скільки в долярчиках було від кінця минулої осені і до червня цього року? :D
Як гадаєте , яке було співвідношення:
1. - 80/20(дол/грндепо)
2. - 50/50
3. - 20/80
4. - 5/95
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6737
З нами з: 18.03.21
Подякував: 227 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 20:11

  sergey_sryvkin написав:Курс фактично однаковий, навіть якщо онлайн і менше на 5 копійок, то три місяці очікування того не варті.

Зачем так категорично? Чем так убыточно полежать валюте три месяца в банке вместо того, чтобы делать то же самое под подушкой, где на неё не начислят даже символичесикх приватовских 0.01%? До 2022 года у меня десятилетиями лежала и я это недопустимым убытком не считал. Почему бы и не сэкономить при прочих равных 10 копеек на долларе?

И ещё пара преимуществ у депо, которые кому-то могут быть существенны:
- если гривна сейчас безналичная, то её в кассе не примут. Нужно обналичивать что даже, если виртуально, уже лимит в 100к грн в день. А на депо можно сразу 200к отправить;
- в окопах под Покровском напряжёнка с отделениями банков, где продадут любую сумму валюты с курсом только на 5 копеек выше депозитного. А вот с конвертдепо через онлайн-банкинг там гораздо лучше. Говорят, что только в Курской области Украины со связью проблемы и нужно для онлайн-банкинга в Сумскую метнуться, но есть чуйка, что вышеозначенная касса банка там не ближе.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4736
З нами з: 23.03.18
Подякував: 32 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 20:27

flysoulfly
 
Повідомлень: 5253
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1684 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11596115971159811599
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3447, 3448, 3449
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34481 37048073
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 сер, 2024 21:52
osafly
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 197, 198, 199
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1988 13287317
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лип, 2024 15:48
somilitark
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23212227
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2417)
20.08.2024 21:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.