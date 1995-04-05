sergey_sryvkin написав:А який сенс купляти на 200к на три місяці, якщо можна купити в касі скільки хочеш і просто зараз?
Сколько хочешь сразу в кассе - это особо редкий банк. Типично на суммы больше сотни-другой в лучшем случае говорят, что нужно заказывать и заказ может быть и на через месяца полтора. Ну а так смысл ровно такой же, как и два года назад: курс ниже.
Зараз - це в порівнянні з 3 міс. Ну нехай за день два замовити можна. Курс фактично однаковий, навіть якщо онлайн і менше на 5 копійок, то три місяці очікування того не варті. Там де півтора місяці - забувайте туди дорогу...
І що, як гадаєте, настав час "відкрити карти" - скільки відсотків скирди в мене в гривнедепо, а скільки в долярчиках було від кінця минулої осені і до червня цього року? Як гадаєте , яке було співвідношення: 1. - 80/20(дол/грндепо) 2. - 50/50 3. - 20/80 4. - 5/95
sergey_sryvkin написав:Курс фактично однаковий, навіть якщо онлайн і менше на 5 копійок, то три місяці очікування того не варті.
Зачем так категорично? Чем так убыточно полежать валюте три месяца в банке вместо того, чтобы делать то же самое под подушкой, где на неё не начислят даже символичесикх приватовских 0.01%? До 2022 года у меня десятилетиями лежала и я это недопустимым убытком не считал. Почему бы и не сэкономить при прочих равных 10 копеек на долларе?
И ещё пара преимуществ у депо, которые кому-то могут быть существенны: - если гривна сейчас безналичная, то её в кассе не примут. Нужно обналичивать что даже, если виртуально, уже лимит в 100к грн в день. А на депо можно сразу 200к отправить; - в окопах под Покровском напряжёнка с отделениями банков, где продадут любую сумму валюты с курсом только на 5 копеек выше депозитного. А вот с конвертдепо через онлайн-банкинг там гораздо лучше. Говорят, что только в Курской области Украины со связью проблемы и нужно для онлайн-банкинга в Сумскую метнуться, но есть чуйка, что вышеозначенная касса банка там не ближе.