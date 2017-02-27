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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 сер, 2024 00:23
Успіх 50/50?)
Народ, а курс доллара то растёт! 11 дней лета осталось, а курса по 37,5 нет… что делать?)
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Andrey2512
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Додано: Сер 21 сер, 2024 00:28
Andrey2512 написав:Успіх
50/50?)
Народ, а курс доллара то растёт! 11 дней лета осталось, а курса по 37,5 нет… что делать?)
Это надо у внуков Ванги, ИА и Юрия 61 спрашивать, что ж могло пойти не так
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75stasstas75
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