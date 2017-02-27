Успіх 50/50?)
Народ, а курс доллара то растёт! 11 дней лета осталось, а курса по 37,5 нет… что делать?)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 сер, 2024 00:23
Успіх 50/50?)
Народ, а курс доллара то растёт! 11 дней лета осталось, а курса по 37,5 нет… что делать?)
Додано: Сер 21 сер, 2024 00:28
Додано: Сер 21 сер, 2024 01:32
Додано: Сер 21 сер, 2024 01:37
Не только. Достаточно, чтобы вариант положить валюту на депо устраивал. Не знаю, как сейчас, но до 2022 года срочный валютный депо не был какой-то экзотикой. А тут ещё и на курсе сэкономить слегка (по курсам Клирингового Дома на сегодня это будет даже 16 копеек на доллар, а не 5) можно и с гривневой наличкой не париться.
Вот как раз с депо банки обычно выдают значительно предсказуемее, чем ловить валюту для покупки в кассе. Часто сами звонят перед окончанием и спрашивают будет ли клиент продлевать депо или ему кэш готовить. Да, на время депо у квартирных грабителей или ещё каких-то мародёров эта валюта не будет "нагодой заробити", но многие этот недостаток переживут.
Смотреть на варианты нужно ширше. Вон тут некоторые очень хотят деньги из Украины вкладывать у зарубежных брокеров в зарубежные же акции. И якобы их останавливает только невозможность перевода этих денег за рубеж. Заявлений, что так покупать того не стоит потому, что превращение этих акций в котлету валютного кэша в Украине - это процесс довольно длительный и затратный, почему-то пока не видел
А ещё бытует мнение, что кэш только для дачи взяток и расчётов с наркоторговцами и проститутками, что наводит на интересные мысли что такое "нагоді заробити"
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