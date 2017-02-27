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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11597115981159911600

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 69
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
7%
5
41,00-41,50
22%
15
41,50-42,00
45%
31
42,00-42,50
10%
7
42,50-43,00
6%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
4%
3
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 00:23

Успіх 50/50?)

Народ, а курс доллара то растёт! 11 дней лета осталось, а курса по 37,5 нет… что делать?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 00:28

  Andrey2512 написав:Успіх 50/50?)

Народ, а курс доллара то растёт! 11 дней лета осталось, а курса по 37,5 нет… что делать?)

Это надо у внуков Ванги - ИА и Юрия 61 спрашивать, что же могло пойти не так :D, а если серьезно - ну кто в здравом уме мог ждать 37,5 в нынешние времена...
Востаннє редагувалось 75stasstas75 в Сер 21 сер, 2024 07:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 01:32

  Andrey2512 написав:Успіх 50/50?)

Народ, а курс доллара то растёт! 11 дней лета осталось, а курса по 37,5 нет… что делать?)

Та разве это рост. Вот по евро рост намного серьезнее, благодаря падению доллара относительно евро на мировых рынках.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 01:37

  sergey_sryvkin написав:
  moveton написав:Зачем так категорично? Чем так убыточно полежать валюте

Якщо вам байдуже, де ваша валюта лежить і на яких умовах - звісно можна і онлайн по 200к купляти.

Не только. Достаточно, чтобы вариант положить валюту на депо устраивал. Не знаю, как сейчас, но до 2022 года срочный валютный депо не был какой-то экзотикой. А тут ещё и на курсе сэкономить слегка (по курсам Клирингового Дома на сегодня это будет даже 16 копеек на доллар, а не 5) можно и с гривневой наличкой не париться.

  sergey_sryvkin написав:Тільки у вас не буде можливості нею скористатися при нагоді заробити, і можуть бути затримки з виносом її з банку після депо.

Вот как раз с депо банки обычно выдают значительно предсказуемее, чем ловить валюту для покупки в кассе. Часто сами звонят перед окончанием и спрашивают будет ли клиент продлевать депо или ему кэш готовить. Да, на время депо у квартирных грабителей или ещё каких-то мародёров эта валюта не будет "нагодой заробити", но многие этот недостаток переживут.

Смотреть на варианты нужно ширше. Вон тут некоторые очень хотят деньги из Украины вкладывать у зарубежных брокеров в зарубежные же акции. И якобы их останавливает только невозможность перевода этих денег за рубеж. Заявлений, что так покупать того не стоит потому, что превращение этих акций в котлету валютного кэша в Украине - это процесс довольно длительный и затратный, почему-то пока не видел :roll:

А ещё бытует мнение, что кэш только для дачи взяток и расчётов с наркоторговцами и проститутками, что наводит на интересные мысли что такое "нагоді заробити" :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 07:57

  Дюрі-бачі написав:oleg49 В прямому ефірі ми бачимо як Україні вже списують частину боргу. Так і посписують десь половину боргу, а на виплату решти дадуть новий кредит...

Ну або план Б, якщо борги треба буде вертати: всі українці виїдуть.


Борги - теж різні. "Парижський клуб" - приватні кредитори, за інфою від експертів - частина з них - наші, які скупили борги під час майдану (ось цим - наша влада буде ідти максимально "назустріч"), АЛЕ (як з 40 млрд) - інституціональні кредитори призупинять своє кредитування на час врегулювання питання з приватними (адже вони НЕ хочуть, щоб їх кошти перерозподілили у приватні кишені, перш за все, наближеним до влади та нашим олігархам-політикам, начебто опозиціонерам). Достатньо правдоподібно.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 07:58

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Andrey2512 написав:Успіх 50/50?)

Нєа))

Тож признаюсь :)
В кінці минулої осені я перейшов 5/95
- 5% в долярчиках і 95% в гривнедепо( в основному депо на рік часу під 16 і 18% і в основному/більшість в банк-Львів, і в мене, і в дружини)

  moveton написав:Да, на время депо у квартирных грабителей или ещё каких-то мародёров эта валюта не будет "нагодой заробити", но многие этот недостаток переживут.

Смотреть на варианты нужно ширше.
Так отож - багато хто про грабіжників/мародерів НЕ думає!
Тому, краще нехай долярчики лежать в банках під 0,01%, ніж вдома під матрасом, який легко можуть вспороти грабіжники! :lol:

Ну і ще момент - нам-фронтовикам не так вже й багато варіантів є, що робити зі скирдою.
Покищо так... - а вже після війни можна розглядати і інші варіанти :D
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 08:08

  sergey_sryvkin написав:
  moveton написав:
  sergey_sryvkin написав:Курс фактично однаковий, навіть якщо онлайн і менше на 5 копійок, то три місяці очікування того не варті.

Зачем так категорично? Чем так убыточно полежать валюте

Якщо вам байдуже, де ваша валюта лежить і на яких умовах - звісно можна і онлайн по 200к купляти.
Тільки у вас не буде можливості нею скористатися при нагоді заробити, і можуть бути затримки з виносом її з банку після депо .


А как же с "раскладкой яиц по разным корзинам", В УСЛОВИЯХ войны и неопределенности? Часть - в нале "под грушей", часть - в надежном банке (насколько они могут быть надежны сейчас, ТЕМ более, с учетом риска принудительной выдачи валюты по окончанию депозита гривной по курсу НБУ, напр. - тоже вопрос) на именном депозите...
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 08:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:В кінці минулої осені я перейшов 5/95
- 5% в долярчиках і 95% в гривнедепо( в основному депо на рік часу під 16 і 18% і в основному/більшість в банк-Львів, і в мене, і в дружини)

якщо в розрізі депо/овдп
гривня - депо , валюта - овдп
якщо готівка ,то долар більше ніж євро , тому що останній краще підходить під спекуляції.
Відсотки по депо/овдп - купуємо євро для спекуляції
нерухомість для оренди не цікавить - по-перше оплата в грн , по-друге на Таїрово ( Одеса ) перші поверхи з обявою про оренду трапляються більше,ніж працюючий бізнес .

Від себе 5 копійок - коли еспресо буде коштувати 50 грн в 202х році долар буде 48
sens
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