Додано: Сер 21 сер, 2024 01:37

sergey_sryvkin написав: moveton написав: Зачем так категорично? Чем так убыточно полежать валюте Зачем так категорично? Чем так убыточно полежать валюте

Якщо вам байдуже, де ваша валюта лежить і на яких умовах - звісно можна і онлайн по 200к купляти. Якщо вам байдуже, де ваша валюта лежить і на яких умовах - звісно можна і онлайн по 200к купляти.

sergey_sryvkin написав: Тільки у вас не буде можливості нею скористатися при нагоді заробити, і можуть бути затримки з виносом її з банку після депо. Тільки у вас не буде можливості нею скористатися при нагоді заробити, і можуть бути затримки з виносом її з банку після депо.

Не только. Достаточно, чтобы вариант положить валюту на депо устраивал. Не знаю, как сейчас, но до 2022 года срочный валютный депо не был какой-то экзотикой. А тут ещё и на курсе сэкономить слегка (по курсам Клирингового Дома на сегодня это будет даже 16 копеек на доллар, а не 5) можно и с гривневой наличкой не париться.Вот как раз с депо банки обычно выдают значительно предсказуемее, чем ловить валюту для покупки в кассе. Часто сами звонят перед окончанием и спрашивают будет ли клиент продлевать депо или ему кэш готовить. Да, на время депо у квартирных грабителей или ещё каких-то мародёров эта валюта не будет "нагодой заробити", но многие этот недостаток переживут.Смотреть на варианты нужно ширше. Вон тут некоторые очень хотят деньги из Украины вкладывать у зарубежных брокеров в зарубежные же акции. И якобы их останавливает только невозможность перевода этих денег за рубеж. Заявлений, что так покупать того не стоит потому, что превращение этих акций в котлету валютного кэша в Украине - это процесс довольно длительный и затратный, почему-то пока не виделА ещё бытует мнение, что кэш только для дачи взяток и расчётов с наркоторговцами и проститутками, что наводит на интересные мысли что такое "нагоді заробити"