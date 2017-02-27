Успіх 50/50?)
Народ, а курс доллара то растёт! 11 дней лета осталось, а курса по 37,5 нет… что делать?)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 сер, 2024 00:23
Успіх 50/50?)
Народ, а курс доллара то растёт! 11 дней лета осталось, а курса по 37,5 нет… что делать?)
Додано: Сер 21 сер, 2024 00:28
Это надо у внуков Ванги - ИА и Юрия 61 спрашивать, что же могло пойти не так , а если серьезно - ну кто в здравом уме мог ждать 37,5 в нынешние времена...
Востаннє редагувалось 75stasstas75 в Сер 21 сер, 2024 07:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 21 сер, 2024 01:32
Додано: Сер 21 сер, 2024 01:37
Не только. Достаточно, чтобы вариант положить валюту на депо устраивал. Не знаю, как сейчас, но до 2022 года срочный валютный депо не был какой-то экзотикой. А тут ещё и на курсе сэкономить слегка (по курсам Клирингового Дома на сегодня это будет даже 16 копеек на доллар, а не 5) можно и с гривневой наличкой не париться.
Вот как раз с депо банки обычно выдают значительно предсказуемее, чем ловить валюту для покупки в кассе. Часто сами звонят перед окончанием и спрашивают будет ли клиент продлевать депо или ему кэш готовить. Да, на время депо у квартирных грабителей или ещё каких-то мародёров эта валюта не будет "нагодой заробити", но многие этот недостаток переживут.
Смотреть на варианты нужно ширше. Вон тут некоторые очень хотят деньги из Украины вкладывать у зарубежных брокеров в зарубежные же акции. И якобы их останавливает только невозможность перевода этих денег за рубеж. Заявлений, что так покупать того не стоит потому, что превращение этих акций в котлету валютного кэша в Украине - это процесс довольно длительный и затратный, почему-то пока не видел
А ещё бытует мнение, что кэш только для дачи взяток и расчётов с наркоторговцами и проститутками, что наводит на интересные мысли что такое "нагоді заробити"
Додано: Сер 21 сер, 2024 07:57
Борги - теж різні. "Парижський клуб" - приватні кредитори, за інфою від експертів - частина з них - наші, які скупили борги під час майдану (ось цим - наша влада буде ідти максимально "назустріч"), АЛЕ (як з 40 млрд) - інституціональні кредитори призупинять своє кредитування на час врегулювання питання з приватними (адже вони НЕ хочуть, щоб їх кошти перерозподілили у приватні кишені, перш за все, наближеним до влади та нашим олігархам-політикам, начебто опозиціонерам). Достатньо правдоподібно.
Додано: Сер 21 сер, 2024 07:58
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))
Нєа))
Тож признаюсь
В кінці минулої осені я перейшов 5/95
- 5% в долярчиках і 95% в гривнедепо( в основному депо на рік часу під 16 і 18% і в основному/більшість в банк-Львів, і в мене, і в дружини)
Так отож - багато хто про грабіжників/мародерів НЕ думає!
Тому, краще нехай долярчики лежать в банках під 0,01%, ніж вдома під матрасом, який легко можуть вспороти грабіжники!
Ну і ще момент - нам-фронтовикам не так вже й багато варіантів є, що робити зі скирдою.
Покищо так... - а вже після війни можна розглядати і інші варіанти
Додано: Сер 21 сер, 2024 08:08
А как же с "раскладкой яиц по разным корзинам", В УСЛОВИЯХ войны и неопределенности? Часть - в нале "под грушей", часть - в надежном банке (насколько они могут быть надежны сейчас, ТЕМ более, с учетом риска принудительной выдачи валюты по окончанию депозита гривной по курсу НБУ, напр. - тоже вопрос) на именном депозите...
Додано: Сер 21 сер, 2024 08:15
Re: Валютний ринок в контексті ДС
якщо в розрізі депо/овдп
гривня - депо , валюта - овдп
якщо готівка ,то долар більше ніж євро , тому що останній краще підходить під спекуляції.
Відсотки по депо/овдп - купуємо євро для спекуляції
нерухомість для оренди не цікавить - по-перше оплата в грн , по-друге на Таїрово ( Одеса ) перші поверхи з обявою про оренду трапляються більше,ніж працюючий бізнес .
Від себе 5 копійок - коли еспресо буде коштувати 50 грн в 202х році долар буде 48
Додано: Сер 21 сер, 2024 08:37
банки намагаються залучити ваші кошти на 3міс, це їх робота
а тема 200к давно мертва, тому не сперечайтесь за ради сперечання, не цікаво
Додано: Сер 21 сер, 2024 08:41
Успіх так розумію, що навіть 450грн профіту за 3міс для тебе теж гроші?
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