moveton написав:

sergey_sryvkin написав: Тільки у вас не буде можливості нею скористатися при нагоді заробити, і можуть бути затримки з виносом її з банку після депо. Тільки у вас не буде можливості нею скористатися при нагоді заробити, і можуть бути затримки з виносом її з банку після депо.

Вот как раз с депо банки обычно выдают значительно предсказуемее, чем ловить валюту для покупки в кассе. Часто сами звонят перед окончанием и спрашивают будет ли клиент продлевать депо или ему кэш готовить. Да, на время депо у квартирных грабителей или ещё каких-то мародёров эта валюта не будет "нагодой заробити", но многие этот недостаток переживут.Смотреть на варианты нужно ширше. Вон тут некоторые очень хотят деньги из Украины вкладывать у зарубежных брокеров в зарубежные же акции. И якобы их останавливает только невозможность перевода этих денег за рубеж. Заявлений, что так покупать того не стоит потому, что превращение этих акций в котлету валютного кэша в Украине - это процесс довольно длительный и затратный, почему-то пока не виделА ещё бытует мнение, что кэш только для дачи взяток и расчётов с наркоторговцами и проститутками, что наводит на интересные мысли что такое "нагоді заробити"