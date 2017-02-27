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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 21 сер, 2024 13:46
moveton написав: sergey_sryvkin написав:
Тільки у вас не буде можливості нею скористатися при нагоді заробити, і можуть бути затримки з виносом її з банку після депо.
Вот как раз с депо банки обычно выдают значительно предсказуемее, чем ловить валюту для покупки в кассе. Часто сами звонят перед окончанием и спрашивают будет ли клиент продлевать депо или ему кэш готовить. Да, на время депо у квартирных грабителей или ещё каких-то мародёров эта валюта не будет "нагодой заробити", но многие этот недостаток переживут.
Смотреть на варианты нужно ширше. Вон тут некоторые очень хотят деньги из Украины вкладывать у зарубежных брокеров в зарубежные же акции. И якобы их останавливает только невозможность перевода этих денег за рубеж. Заявлений, что так покупать того не стоит потому, что превращение этих акций в котлету валютного кэша в Украине - это процесс довольно длительный и затратный, почему-то пока не видел
А ещё бытует мнение, что кэш только для дачи взяток и расчётов с наркоторговцами и проститутками, что наводит на интересные мысли что такое "нагоді заробити"
Навіщо так многа буков?
З депо ви більше 100к в день не знімете, прєдсказуємо.
Якщо боїтеся тримати вдома - можна покласти на валютний рахунок з вільним доступом до коштів замість трьох місяців очікування.
Якщо для вас нагода заробити обмежується хабарями та наркоторгівлею, то питань більше не маю...
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Додано: Сер 21 сер, 2024 13:49
Миша-клиент написав: sergey_sryvkin написав:
Якщо вам байдуже, де ваша валюта лежить і на яких умовах - звісно можна і онлайн по 200к купляти.
Тільки у вас не буде можливості нею скористатися при нагоді заробити, і можуть бути затримки з виносом її з банку після депо .
А как же с "раскладкой яиц по разным корзинам", В УСЛОВИЯХ войны и неопределенности? Часть - в нале "под грушей", часть - в надежном банке
Ну то купіть у касі будь яку суму і покладіть на рахунок. Не буде обмеження в 200к, не буде заморозки на три місяці.
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