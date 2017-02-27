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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11598115991160011601

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 70
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
9%
6
41,00-41,50
21%
15
41,50-42,00
44%
31
42,00-42,50
10%
7
42,50-43,00
6%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
4%
3
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 13:46

  moveton написав:
  sergey_sryvkin написав:Тільки у вас не буде можливості нею скористатися при нагоді заробити, і можуть бути затримки з виносом її з банку після депо.

Вот как раз с депо банки обычно выдают значительно предсказуемее, чем ловить валюту для покупки в кассе. Часто сами звонят перед окончанием и спрашивают будет ли клиент продлевать депо или ему кэш готовить. Да, на время депо у квартирных грабителей или ещё каких-то мародёров эта валюта не будет "нагодой заробити", но многие этот недостаток переживут.

Смотреть на варианты нужно ширше. Вон тут некоторые очень хотят деньги из Украины вкладывать у зарубежных брокеров в зарубежные же акции. И якобы их останавливает только невозможность перевода этих денег за рубеж. Заявлений, что так покупать того не стоит потому, что превращение этих акций в котлету валютного кэша в Украине - это процесс довольно длительный и затратный, почему-то пока не видел :roll:

А ещё бытует мнение, что кэш только для дачи взяток и расчётов с наркоторговцами и проститутками, что наводит на интересные мысли что такое "нагоді заробити" :mrgreen:

Навіщо так многа буков?
З депо ви більше 100к в день не знімете, прєдсказуємо.
Якщо боїтеся тримати вдома - можна покласти на валютний рахунок з вільним доступом до коштів замість трьох місяців очікування.
Якщо для вас нагода заробити обмежується хабарями та наркоторгівлею, то питань більше не маю...
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 13:49

  Миша-клиент написав:
  sergey_sryvkin написав:Якщо вам байдуже, де ваша валюта лежить і на яких умовах - звісно можна і онлайн по 200к купляти.
Тільки у вас не буде можливості нею скористатися при нагоді заробити, і можуть бути затримки з виносом її з банку після депо .


А как же с "раскладкой яиц по разным корзинам", В УСЛОВИЯХ войны и неопределенности? Часть - в нале "под грушей", часть - в надежном банке

Ну то купіть у касі будь яку суму і покладіть на рахунок. Не буде обмеження в 200к, не буде заморозки на три місяці.
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