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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11598115991160011601

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 71
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
8%
6
41,00-41,50
23%
16
41,50-42,00
44%
31
42,00-42,50
10%
7
42,50-43,00
6%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
4%
3
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 13:46

  moveton написав:
  sergey_sryvkin написав:Тільки у вас не буде можливості нею скористатися при нагоді заробити, і можуть бути затримки з виносом її з банку після депо.

Вот как раз с депо банки обычно выдают значительно предсказуемее, чем ловить валюту для покупки в кассе. Часто сами звонят перед окончанием и спрашивают будет ли клиент продлевать депо или ему кэш готовить. Да, на время депо у квартирных грабителей или ещё каких-то мародёров эта валюта не будет "нагодой заробити", но многие этот недостаток переживут.

Смотреть на варианты нужно ширше. Вон тут некоторые очень хотят деньги из Украины вкладывать у зарубежных брокеров в зарубежные же акции. И якобы их останавливает только невозможность перевода этих денег за рубеж. Заявлений, что так покупать того не стоит потому, что превращение этих акций в котлету валютного кэша в Украине - это процесс довольно длительный и затратный, почему-то пока не видел :roll:

А ещё бытует мнение, что кэш только для дачи взяток и расчётов с наркоторговцами и проститутками, что наводит на интересные мысли что такое "нагоді заробити" :mrgreen:

Навіщо так многа буков?
З депо ви більше 100к в день не знімете, прєдсказуємо.
Якщо боїтеся тримати вдома - можна покласти на валютний рахунок з вільним доступом до коштів замість трьох місяців очікування.
Якщо для вас нагода заробити обмежується хабарями та наркоторгівлею, то питань більше не маю...
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 13:49

  Миша-клиент написав:
  sergey_sryvkin написав:Якщо вам байдуже, де ваша валюта лежить і на яких умовах - звісно можна і онлайн по 200к купляти.
Тільки у вас не буде можливості нею скористатися при нагоді заробити, і можуть бути затримки з виносом її з банку після депо .


А как же с "раскладкой яиц по разным корзинам", В УСЛОВИЯХ войны и неопределенности? Часть - в нале "под грушей", часть - в надежном банке

Ну то купіть у касі будь яку суму і покладіть на рахунок. Не буде обмеження в 200к, не буде заморозки на три місяці.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 16:22

  sergey_sryvkin написав:
  Миша-клиент написав:
  sergey_sryvkin написав:Якщо вам байдуже, де ваша валюта лежить і на яких умовах - звісно можна і онлайн по 200к купляти.
Тільки у вас не буде можливості нею скористатися при нагоді заробити, і можуть бути затримки з виносом її з банку після депо .


А как же с "раскладкой яиц по разным корзинам", В УСЛОВИЯХ войны и неопределенности? Часть - в нале "под грушей", часть - в надежном банке

Ну то купіть у касі будь яку суму і покладіть на рахунок. Не буде обмеження в 200к, не буде заморозки на три місяці.

Можна неодноразово за 1 день купити до 400000 грн у валюті, наприклад у Аваль, доречі без замовлення нові гроші.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 17:42

  sens написав:Можна неодноразово за 1 день купити до 400000 грн у валюті, наприклад у Аваль, доречі без замовлення нові гроші.

Не знаю, как там в Авале, но в одесских отделениях Райфа (ближайшем ко мне и в центральном) я последние месяцы активно пытался покупать евро и практически всегда получал ответ, что в кассе максимум сотня-другая. Хотя за 400000 грн они бы эту пару сотен тоже бы продать согласились, наверное.

Ну и в теме Райфа, вероятно, не случайно интересуются почему заказ валюты за один рабочий день. Правда, задавший там так и не уточнил - это долго или наоборот, слишком быстро.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 18:04

  moveton написав:
  sens написав:Можна неодноразово за 1 день купити до 400000 грн у валюті, наприклад у Аваль, доречі без замовлення нові гроші.

в одесских отделениях Райфа (ближайшем ко мне и в центральном) я последние месяцы активно пытался покупать евро и практически всегда получал ответ, что в кассе максимум сотня-другая.

То замовляйте. По ойро також Агріколь буває цікавим.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 18:32

  sergey_sryvkin написав:
  moveton написав:
  sens написав:Можна неодноразово за 1 день купити до 400000 грн у валюті, наприклад у Аваль, доречі без замовлення нові гроші.

в одесских отделениях Райфа (ближайшем ко мне и в центральном) я последние месяцы активно пытался покупать евро и практически всегда получал ответ, что в кассе максимум сотня-другая.

То замовляйте. По ойро також Агріколь буває цікавим.

Выделил жирным, что кому-то дают без заказа. Или новые дают без заказа, а по заказу старые. Тут не понятно. А в КредиАгриколе я уже был. Содрали 200 грн за валютную карту, потом 1% + 0.30 евро за обнал. Причём, если в большинстве других банков при обнале карты под ноль этот комис не даёт провести операцию, ты о нём тогда узнаёшь и можешь отказаться от обнала, в КредиАгриколе кэш выдают, а комис взимают потом, уводя карту в минус. Интересно, аж жуть!
Востаннє редагувалось moveton в Сер 21 сер, 2024 18:59, всього редагувалось 1 раз.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 18:52

Менше вкусиш - швидше проковтнеш!©

  moveton написав:а комис взимают потом, уводя карту в минус. Интересно, аж жуть!
Отож!!!

А то тут - "та можна так, та можна етак..."
Можна Машку за ляшку!©

А я там наголошував - "в окопі/бліндажі варіантів не густо!"

Звичайно, що ухилянтам в тилу, від нічого робити - можна поштурмувати декілька банків і тут написати - "а дивіться, як можна!"

А в окопі що? Хіба орків посадку можна штурмувати, а не банки! :)


п.с.
А онлайн переводити/розкидати по різних банках - то і комісії, і рахунки треба мати відкриті у різних банках... - не вигідна ця вся онлайн-метушня!
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 19:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

По темі загону в валюту. Ви %% ставки на гривню в Приваті бачили? Я сьогодні глянув плюнув і купив синіх. От навіщо це країні???
ihorsic
 
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