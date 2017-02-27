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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 21 сер, 2024 13:46
moveton написав: sergey_sryvkin написав:
Тільки у вас не буде можливості нею скористатися при нагоді заробити, і можуть бути затримки з виносом її з банку після депо.
Вот как раз с депо банки обычно выдают значительно предсказуемее, чем ловить валюту для покупки в кассе. Часто сами звонят перед окончанием и спрашивают будет ли клиент продлевать депо или ему кэш готовить. Да, на время депо у квартирных грабителей или ещё каких-то мародёров эта валюта не будет "нагодой заробити", но многие этот недостаток переживут.
Смотреть на варианты нужно ширше. Вон тут некоторые очень хотят деньги из Украины вкладывать у зарубежных брокеров в зарубежные же акции. И якобы их останавливает только невозможность перевода этих денег за рубеж. Заявлений, что так покупать того не стоит потому, что превращение этих акций в котлету валютного кэша в Украине - это процесс довольно длительный и затратный, почему-то пока не видел
А ещё бытует мнение, что кэш только для дачи взяток и расчётов с наркоторговцами и проститутками, что наводит на интересные мысли что такое "нагоді заробити"
Навіщо так многа буков?
З депо ви більше 100к в день не знімете, прєдсказуємо.
Якщо боїтеся тримати вдома - можна покласти на валютний рахунок з вільним доступом до коштів замість трьох місяців очікування.
Якщо для вас нагода заробити обмежується хабарями та наркоторгівлею, то питань більше не маю...
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Додано: Сер 21 сер, 2024 13:49
Миша-клиент написав: sergey_sryvkin написав:
Якщо вам байдуже, де ваша валюта лежить і на яких умовах - звісно можна і онлайн по 200к купляти.
Тільки у вас не буде можливості нею скористатися при нагоді заробити, і можуть бути затримки з виносом її з банку після депо .
А как же с "раскладкой яиц по разным корзинам", В УСЛОВИЯХ войны и неопределенности? Часть - в нале "под грушей", часть - в надежном банке
Ну то купіть у касі будь яку суму і покладіть на рахунок. Не буде обмеження в 200к, не буде заморозки на три місяці.
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sergey_sryvkin
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Додано: Сер 21 сер, 2024 16:22
sergey_sryvkin написав: Миша-клиент написав: sergey_sryvkin написав:
Якщо вам байдуже, де ваша валюта лежить і на яких умовах - звісно можна і онлайн по 200к купляти.
Тільки у вас не буде можливості нею скористатися при нагоді заробити, і можуть бути затримки з виносом її з банку після депо .
А как же с "раскладкой яиц по разным корзинам", В УСЛОВИЯХ войны и неопределенности? Часть - в нале "под грушей", часть - в надежном банке
Ну то купіть у касі будь яку суму і покладіть на рахунок. Не буде обмеження в 200к, не буде заморозки на три місяці.
Можна неодноразово за 1 день купити до 400000 грн у валюті, наприклад у Аваль, доречі без замовлення нові гроші.
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sens
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Додано: Сер 21 сер, 2024 17:42
sens написав:
Можна неодноразово за 1 день купити до 400000 грн у валюті, наприклад у Аваль, доречі без замовлення нові гроші.
Не знаю, как там в Авале, но в одесских отделениях Райфа (ближайшем ко мне и в центральном) я последние месяцы активно пытался покупать евро и практически всегда получал ответ, что в кассе максимум сотня-другая. Хотя за 400000 грн они бы эту пару сотен тоже бы продать согласились, наверное.
Ну и в теме Райфа, вероятно, не случайно интересуются почему заказ валюты за один рабочий день. Правда, задавший там так и не уточнил - это долго или наоборот, слишком быстро.
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moveton
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Додано: Сер 21 сер, 2024 18:04
moveton написав: sens написав:
Можна неодноразово за 1 день купити до 400000 грн у валюті, наприклад у Аваль, доречі без замовлення нові гроші.
в одесских отделениях Райфа (ближайшем ко мне и в центральном) я последние месяцы активно пытался покупать евро и практически всегда получал ответ, что в кассе максимум сотня-другая.
То замовляйте. По ойро також Агріколь буває цікавим.
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sergey_sryvkin
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Додано: Сер 21 сер, 2024 18:32
sergey_sryvkin написав: moveton написав: sens написав:
Можна неодноразово за 1 день купити до 400000 грн у валюті, наприклад у Аваль, доречі без замовлення нові гроші
.
в одесских отделениях Райфа (ближайшем ко мне и в центральном) я последние месяцы активно пытался покупать евро и практически всегда получал ответ, что в кассе максимум сотня-другая.
То замовляйте. По ойро також Агріколь буває цікавим.
Выделил жирным, что кому-то дают без заказа. Или новые дают без заказа, а по заказу старые. Тут не понятно. А в КредиАгриколе я уже был. Содрали 200 грн за валютную карту, потом 1% + 0.30 евро за обнал. Причём, если в большинстве других банков при обнале карты под ноль этот комис не даёт провести операцию, ты о нём тогда узнаёшь и можешь отказаться от обнала, в КредиАгриколе кэш выдают, а комис взимают потом, уводя карту в минус. Интересно, аж жуть!
Востаннє редагувалось moveton
в Сер 21 сер, 2024 18:59, всього редагувалось 1 раз.
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moveton
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Додано: Сер 21 сер, 2024 18:52
moveton написав:
а комис взимают потом, уводя карту в минус. Интересно, аж жуть!
Отож!!!
А то тут - "та можна так, та можна етак..."
Можна Машку за ляшку!©
А я там наголошував - "в окопі/бліндажі варіантів не густо!"
Звичайно, що ухилянтам в тилу, від нічого робити - можна поштурмувати декілька банків і тут написати - "а дивіться, як можна!"
А в окопі що? Хіба орків посадку можна штурмувати, а не банки!
п.с.
А онлайн переводити/розкидати по різних банках - то і комісії, і рахунки треба мати відкриті у різних банках... - не вигідна ця вся онлайн-метушня!
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Додано: Сер 21 сер, 2024 19:23
По темі загону в валюту. Ви %% ставки на гривню в Приваті бачили? Я сьогодні глянув плюнув і купив синіх. От навіщо це країні???
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ihorsic
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