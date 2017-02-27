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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 сер, 2024 20:09
ihorsic написав:
По темі загону в валюту. Ви %% ставки на гривню в Приваті бачили? Я сьогодні глянув плюнув і купив синіх. От навіщо це країні???
купіть в десктоп версії облігації - будь-які, відсоток вище.
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Додано: Сер 21 сер, 2024 20:14
moveton написав: ihorsic написав:
По темі загону в валюту. Ви %% ставки на гривню в Приваті бачили? Я сьогодні глянув плюнув і купив синіх. От навіщо це країні???
А что там со ставками? Слишком большой процент? Чем меньше, тем монетаристами считается, что для экономики лучше. В некоторых европейских странах даже отрицательные бывали недавно.
У нас валюта не євро. А гривна і девальвується і підверджена інфляції. Чим класти гривневе депо під 10% на рік та щей мінус податок краще купити валюту і спати спокійно. На мою думку в країні я не один такий. Виходить гривня банкам не потрібна. Нарід піде в валюту і що тоді???
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Додано: Сер 21 сер, 2024 20:17
ihorsic написав: moveton написав: ihorsic написав:
По темі загону в валюту. Ви %% ставки на гривню в Приваті бачили? Я сьогодні глянув плюнув і купив синіх. От навіщо це країні???
А что там со ставками? Слишком большой процент? Чем меньше, тем монетаристами считается, что для экономики лучше. В некоторых европейских странах даже отрицательные бывали недавно.
У нас валюта не євро. А гривна і девальвується і підверджена інфляції. Чим класти гривневе депо під 10% на рік та щей мінус податок краще купити валюту і спати спокійно. На мою думку в країні я не один такий. Виходить гривня банкам не потрібна. Нарід піде в валюту і що тоді???
пишний тримає валютні овдп. За рік 4%
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Додано: Сер 21 сер, 2024 20:44
ihorsic написав:
А гривна і девальвується і підверджена інфляції. Чим класти гривневе депо під 10% на рік та щей мінус податок краще купити валюту і спати спокійно. На мою думку в країні я не один такий. Виходить гривня банкам не потрібна. Нарід піде в валюту і що тоді???
Отож!
То тепер під 10% - ну і ще в інших банках є під +/-15%, але що толку при такому стрибку курсу за півроку?
От в мене лежить під 16 і 18% - нехай середнє 17% - але це ж БРУТТО!!
Тобто, при теперішньому курсі я виграю аж 1-1,5грн на доларі!
А стрибне всього-навсього до 43 і вже буде депо йти в мінус🤦🏻
А якщо до 45?
Тут справді ЦІНА міцного сну не вартує отих 1,5грн!
Тому, тепер свою фінансову стратегію я озвучую наперед
>>>
Майже всі гривнедепо по завершенні конвертую в долярчики!
Тож, минулої осені було у відсотках скирда 5/95 (дол/гривнедепо)
А цієї осені буду робити 95-90/5-10 (дол/гривнедепо)
Тож всі >>>
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©
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