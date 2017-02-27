RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11599116001160111602

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 71
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
8%
6
41,00-41,50
23%
16
41,50-42,00
44%
31
42,00-42,50
10%
7
42,50-43,00
6%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
4%
3
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 20:09

  ihorsic написав:По темі загону в валюту. Ви %% ставки на гривню в Приваті бачили? Я сьогодні глянув плюнув і купив синіх. От навіщо це країні???
купіть в десктоп версії облігації - будь-які, відсоток вище.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17458
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 20:14

  moveton написав:
  ihorsic написав:По темі загону в валюту. Ви %% ставки на гривню в Приваті бачили? Я сьогодні глянув плюнув і купив синіх. От навіщо це країні???

А что там со ставками? Слишком большой процент? Чем меньше, тем монетаристами считается, что для экономики лучше. В некоторых европейских странах даже отрицательные бывали недавно.

У нас валюта не євро. А гривна і девальвується і підверджена інфляції. Чим класти гривневе депо під 10% на рік та щей мінус податок краще купити валюту і спати спокійно. На мою думку в країні я не один такий. Виходить гривня банкам не потрібна. Нарід піде в валюту і що тоді???
ihorsic
 
Повідомлень: 1304
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 20:17

  ihorsic написав:
  moveton написав:
  ihorsic написав:По темі загону в валюту. Ви %% ставки на гривню в Приваті бачили? Я сьогодні глянув плюнув і купив синіх. От навіщо це країні???

А что там со ставками? Слишком большой процент? Чем меньше, тем монетаристами считается, что для экономики лучше. В некоторых европейских странах даже отрицательные бывали недавно.

У нас валюта не євро. А гривна і девальвується і підверджена інфляції. Чим класти гривневе депо під 10% на рік та щей мінус податок краще купити валюту і спати спокійно. На мою думку в країні я не один такий. Виходить гривня банкам не потрібна. Нарід піде в валюту і що тоді???
пишний тримає валютні овдп. За рік 4%
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17458
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 20:44

За крок до перевороту думок©

  ihorsic написав:А гривна і девальвується і підверджена інфляції. Чим класти гривневе депо під 10% на рік та щей мінус податок краще купити валюту і спати спокійно. На мою думку в країні я не один такий. Виходить гривня банкам не потрібна. Нарід піде в валюту і що тоді???
Отож!

То тепер під 10% - ну і ще в інших банках є під +/-15%, але що толку при такому стрибку курсу за півроку?

От в мене лежить під 16 і 18% - нехай середнє 17% - але це ж БРУТТО!!
Тобто, при теперішньому курсі я виграю аж 1-1,5грн на доларі!
А стрибне всього-навсього до 43 і вже буде депо йти в мінус🤦🏻
А якщо до 45?

Тут справді ЦІНА міцного сну не вартує отих 1,5грн!

Тому, тепер свою фінансову стратегію я озвучую наперед :D >>>
Майже всі гривнедепо по завершенні конвертую в долярчики!

Тож, минулої осені було у відсотках скирда 5/95 (дол/гривнедепо)
А цієї осені буду робити 95-90/5-10 (дол/гривнедепо)

Тож всі >>>
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6740
З нами з: 18.03.21
Подякував: 227 раз.
Подякували: 938 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
  #<1 ... 11599116001160111602
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3447, 3448, 3449
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34481 37049011
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 сер, 2024 21:52
osafly
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 197, 198, 199
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1988 13287610
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лип, 2024 15:48
somilitark
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23212434
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6718)
21.08.2024 20:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.