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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11599116001160111602

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 73
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
10%
7
41,00-41,50
22%
16
41,50-42,00
44%
32
42,00-42,50
10%
7
42,50-43,00
5%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
4%
3
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 20:14

  moveton написав:
  ihorsic написав:По темі загону в валюту. Ви %% ставки на гривню в Приваті бачили? Я сьогодні глянув плюнув і купив синіх. От навіщо це країні???

А что там со ставками? Слишком большой процент? Чем меньше, тем монетаристами считается, что для экономики лучше. В некоторых европейских странах даже отрицательные бывали недавно.

У нас валюта не євро. А гривна і девальвується і підверджена інфляції. Чим класти гривневе депо під 10% на рік та щей мінус податок краще купити валюту і спати спокійно. На мою думку в країні я не один такий. Виходить гривня банкам не потрібна. Нарід піде в валюту і що тоді???
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 20:17

  ihorsic написав:
  moveton написав:
  ihorsic написав:По темі загону в валюту. Ви %% ставки на гривню в Приваті бачили? Я сьогодні глянув плюнув і купив синіх. От навіщо це країні???

А что там со ставками? Слишком большой процент? Чем меньше, тем монетаристами считается, что для экономики лучше. В некоторых европейских странах даже отрицательные бывали недавно.

У нас валюта не євро. А гривна і девальвується і підверджена інфляції. Чим класти гривневе депо під 10% на рік та щей мінус податок краще купити валюту і спати спокійно. На мою думку в країні я не один такий. Виходить гривня банкам не потрібна. Нарід піде в валюту і що тоді???
пишний тримає валютні овдп. За рік 4%
sens
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 20:44

За крок до перевороту думок©

  ihorsic написав:А гривна і девальвується і підверджена інфляції. Чим класти гривневе депо під 10% на рік та щей мінус податок краще купити валюту і спати спокійно. На мою думку в країні я не один такий. Виходить гривня банкам не потрібна. Нарід піде в валюту і що тоді???
Отож!

То тепер під 10% - ну і ще в інших банках є під +/-15%, але що толку при такому стрибку курсу за півроку?

От в мене лежить під 16 і 18% - нехай середнє 17% - але це ж БРУТТО!!
Тобто, при теперішньому курсі я виграю аж 1-1,5грн на доларі!
А стрибне всього-навсього до 43 і вже буде депо йти в мінус🤦🏻
А якщо до 45?

Тут справді ЦІНА міцного сну не вартує отих 1,5грн!

Тому, тепер свою фінансову стратегію я озвучую наперед :D >>>
Майже всі гривнедепо по завершенні конвертую в долярчики!

Тож, минулої осені було у відсотках скирда 5/95 (дол/гривнедепо)
А цієї осені буду робити 95-90/5-10 (дол/гривнедепо)

Тож всі >>>
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :D
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 09:40

  sens написав:
  ihorsic написав:По темі загону в валюту. Ви %% ставки на гривню ... бачили? Я сьогодні глянув плюнув і купив синіх. От навіщо це країні??

гривня банкам не потрібна. Нарід піде в валюту і що тоді??

пишний тримає валютні овдп. За рік 4%
" ось на ті 4% і живе"... :?
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 09:47

Пишний ж ПЕП? де можна почитати його декларації
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 09:48

  Успіх написав:Тобто, при теперішньому курсі я виграю аж 1-1,5грн на доларі!
А стрибне всього-навсього до 43 і вже буде депо йти в мінус🤦🏻

Тож всі >>>
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©
Хоча б "в нуль" виходьТЕ!
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