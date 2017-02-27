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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 сер, 2024 20:14
moveton написав: ihorsic написав:
По темі загону в валюту. Ви %% ставки на гривню в Приваті бачили? Я сьогодні глянув плюнув і купив синіх. От навіщо це країні???
А что там со ставками? Слишком большой процент? Чем меньше, тем монетаристами считается, что для экономики лучше. В некоторых европейских странах даже отрицательные бывали недавно.
У нас валюта не євро. А гривна і девальвується і підверджена інфляції. Чим класти гривневе депо під 10% на рік та щей мінус податок краще купити валюту і спати спокійно. На мою думку в країні я не один такий. Виходить гривня банкам не потрібна. Нарід піде в валюту і що тоді???
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Додано: Сер 21 сер, 2024 20:17
ihorsic написав: moveton написав: ihorsic написав:
По темі загону в валюту. Ви %% ставки на гривню в Приваті бачили? Я сьогодні глянув плюнув і купив синіх. От навіщо це країні???
А что там со ставками? Слишком большой процент? Чем меньше, тем монетаристами считается, что для экономики лучше. В некоторых европейских странах даже отрицательные бывали недавно.
У нас валюта не євро. А гривна і девальвується і підверджена інфляції. Чим класти гривневе депо під 10% на рік та щей мінус податок краще купити валюту і спати спокійно. На мою думку в країні я не один такий. Виходить гривня банкам не потрібна. Нарід піде в валюту і що тоді???
пишний тримає валютні овдп. За рік 4%
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Додано: Сер 21 сер, 2024 20:44
ihorsic написав:
А гривна і девальвується і підверджена інфляції. Чим класти гривневе депо під 10% на рік та щей мінус податок краще купити валюту і спати спокійно. На мою думку в країні я не один такий. Виходить гривня банкам не потрібна. Нарід піде в валюту і що тоді???
Отож!
То тепер під 10% - ну і ще в інших банках є під +/-15%, але що толку при такому стрибку курсу за півроку?
От в мене лежить під 16 і 18% - нехай середнє 17% - але це ж БРУТТО!!
Тобто, при теперішньому курсі я виграю аж 1-1,5грн на доларі!
А стрибне всього-навсього до 43 і вже буде депо йти в мінус🤦🏻
А якщо до 45?
Тут справді ЦІНА міцного сну не вартує отих 1,5грн!
Тому, тепер свою фінансову стратегію я озвучую наперед
>>>
Майже всі гривнедепо по завершенні конвертую в долярчики!
Тож, минулої осені було у відсотках скирда 5/95 (дол/гривнедепо)
А цієї осені буду робити 95-90/5-10 (дол/гривнедепо)
Тож всі >>>
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
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Додано: Чет 22 сер, 2024 09:40
sens написав: ihorsic написав:
По темі загону в валюту. Ви %% ставки на гривню ... бачили? Я сьогодні глянув плюнув і купив синіх. От навіщо це країні??
гривня банкам не потрібна. Нарід піде в валюту і що тоді??
пишний тримає валютні овдп. За рік 4%
" ось на ті 4% і живе"...
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Додано: Чет 22 сер, 2024 09:47
Пишний ж ПЕП? де можна почитати його декларації
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Додано: Чет 22 сер, 2024 09:48
Успіх написав:
Тобто, при теперішньому курсі я виграю аж 1-1,5грн на доларі!
А стрибне всього-навсього до 43 і вже буде депо йти в мінус🤦🏻
Тож всі >>>
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
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Хоча б "в нуль" виходьТЕ!
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Додано: Чет 22 сер, 2024 09:48
Доброго дня всім!
Підкажіть, будь ласка, чи має сенс чекати падіння курса доллара, щоб прикупити пару тисяч? Є якась надія, що курс впаде найближчим часом? А то в останні пів року з цими ТЦК та очікуванням бронювання на роботі щось відстав від життя... Думав вже в тінь йти та гривню накопичувати, якщо вдома буду постійно сидіти. Але все добре закінчилось для мене на роботі
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1986wot1986
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Додано: Чет 22 сер, 2024 11:18
1986wot1986 написав:
Доброго дня всім!
Підкажіть, будь ласка, чи має сенс чекати падіння курса доллара, щоб прикупити пару тисяч?
Всё зависит от сумм и в дальнейшем для чего нужны деньги.
Валюта нужна в нашей стране на покупку движ. и недвиж. имущества. Для др. потребностей не плохо жить и с грн. на депозитах или ОВДП и жить на процентах.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 22 сер, 2024 11:46
1986wot1986 написав:
Доброго дня всім!
Підкажіть, будь ласка, чи має сенс чекати падіння курса доллара, щоб прикупити пару тисяч? Є якась надія, що курс впаде найближчим часом? А то в останні пів року з цими ТЦК та очікуванням бронювання на роботі щось відстав від життя... Думав вже в тінь йти та гривню накопичувати, якщо вдома буду постійно сидіти. Але все добре закінчилось для мене на роботі
Ви ж дипломований танкіст, вам 38-м років, можна сказати в самом соку чоловік, навіщо так панічно боятися мобілізації???
По курсу, не треба нічого чекати, або купуйте ОВДП\грндепо, або купуйте долар, євро вже став досить дорогий, я би його скидував, а не купував би його зараз.
По курсу, столиця працює 41.35 на 41.45, поки падаємо.
На готівці оператори кажуть, що пропозиція валюти більше, попит слабкий, поки так...
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somilitark
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Додано: Чет 22 сер, 2024 12:18
Игорь Алексеевич написав: 1986wot1986 написав:
Доброго дня всім!
Підкажіть, будь ласка, чи має сенс чекати падіння курса доллара, щоб прикупити пару тисяч?
Всё зависит от сумм и в дальнейшем для чего нужны деньги.
Валюта нужна в нашей стране на покупку движ. и недвиж. имущества. Для др. потребностей не плохо жить и с грн. на депозитах или ОВДП и жить на процентах.
Не исключаю и покупку какой-то недвижимости. Но во время войны, да в прифронтовом городе Запорожье - такая себе афера что-то покупать.
somilitark написав:
Ви ж дипломований танкіст, вам 38-м років, можна сказати в самом соку чоловік, навіщо так панічно боятися мобілізації???
По курсу, не треба нічого чекати, або купуйте ОВДП\грндепо, або купуйте долар, євро вже став досить дорогий, я би його скидував, а не купував би його зараз.
По курсу, столиця працює 41.35 на 41.45, поки падаємо.
На готівці оператори кажуть, що пропозиція валюти більше, попит слабкий, поки так...
Добре, дякую!
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1986wot1986
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