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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11601116021160311604>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 73
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
10%
7
41,00-41,50
22%
16
41,50-42,00
44%
32
42,00-42,50
10%
7
42,50-43,00
5%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
4%
3
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 12:19

КУРС ЗРОСТАЄ: Чи забирати кошти з банків? Чи буде банкопад? Чи впадуть ціни на нерухомість?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 12:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  1986wot1986 написав:Не исключаю и покупку какой-то недвижимости. Но во время войны, да в прифронтовом городе Запорожье - такая себе афера что-то покупать.

якщо відкладаєте гроші на "потім" то краще в валюті робити збереження в "довгу"
гривня це занадто ситуативний інструмент, я би навіть сказав спекулятивний, треба угадувати коли вона буде стабільною, на цей час покласти їх в ОВДП наприклад і в кінці терміну треба встигнути вийти у валюту щоб захистити її від девальвації, далі повторити якщо є удача і немає проблем з нервами.

Всім іншим краще в валюті сидіти і чекати кращих часів
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 12:37

  adj написав:
  1986wot1986 написав:Не исключаю и покупку какой-то недвижимости. Но во время войны, да в прифронтовом городе Запорожье - такая себе афера что-то покупать.

якщо відкладаєте гроші на "потім" то краще в валюті робити збереження в "довгу"
гривня це занадто ситуативний інструмент, я би навіть сказав спекулятивний, треба угадувати коли вона буде стабільною, на цей час покласти їх в ОВДП наприклад і в кінці терміну треба встигнути вийти у валюту щоб захистити її від девальвації, далі повторити якщо є удача і немає проблем з нервами.

Всім іншим краще в валюті сидіти і чекати кращих часів

А что мешает сегодня купить кв. в Запорожье, когда ограничен в деньгах. Если не хватает денег, то всегда надо покупать недв. в кризис, сейчас как раз то время, когда можно купить трёшку по цене однушки до войны. Кстати в Запорожье обстрелов по домам меньше, чем в том же Киеве или Днепре или Одессе.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 13:07

  Игорь Алексеевич написав:А что мешает сегодня купить кв. в Запорожье, когда ограничен в деньгах. Если не хватает денег, то всегда надо покупать недв. в кризис, сейчас как раз то время, когда можно купить трёшку по цене однушки до войны. Кстати в Запорожье обстрелов по домам меньше, чем в том же Киеве или Днепре или Одессе.

Я бачу вам замало дуже вдалого прогноза долар по 37.25 літом 2024-го?

Ви хочете перейти на новий якісно вищий рівень по втратам???
Пропонуєте купити майже по великодовоєнним цінам нерухомість в фактично південному Покровську? :shock:

З якою перспективою? Скільки зараз коштує в Мар'янці, Авдіївці, Часовому Яру нерухомість? Хоча її фактично багато де не залишилось, а в багатьох аналогічних місцях проходить примусова евакуація. Кому її потім здавати\продавати??? Тому може стане питання як втекти і вціліти фізично.
Як кажуть тепер я бачив все(с), всі найкращі прогнози від гуру інвестування, з нашими порадами ви втратите все(((

Готівка майже не рухається, адекватні заявки це 41.37 на 41.45, хоча міжбанк трохи припав.
Євро приймають по 46, ось це рекорд, такого прийому євро за гривню я не пригадую...
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 13:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Пропонуєте купити майже по великодовоєнним цінам нерухомість в фактично південному Покровську?
Я Вам скажу больше, что раша с июня 22 года стоит в 30км. от Запорожья и что?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 13:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:Если не хватает денег, то всегда надо покупать недв. в кризис

А в мене дедалі більше бажання продати свою квартиру в Ужгороді. сусід продав за ціною 1200$ / м2, хоча до війни вона коштувала 500-550
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 13:11

  Успіх написав:
  ihorsic написав:А гривна і девальвується і підверджена інфляції. Чим класти гривневе депо під 10% на рік та щей мінус податок краще купити валюту і спати спокійно. На мою думку в країні я не один такий. Виходить гривня банкам не потрібна. Нарід піде в валюту і що тоді???
Отож!

То тепер під 10% - ну і ще в інших банках є під +/-15%, але що толку при такому стрибку курсу за півроку?

От в мене лежить під 16 і 18% - нехай середнє 17% - але це ж БРУТТО!!
Тобто, при теперішньому курсі я виграю аж 1-1,5грн на доларі!
А стрибне всього-навсього до 43 і вже буде депо йти в мінус🤦🏻
А якщо до 45?

Тут справді ЦІНА міцного сну не вартує отих 1,5грн!

Тому, тепер свою фінансову стратегію я озвучую наперед :D >>>
Майже всі гривнедепо по завершенні конвертую в долярчики!

Тож, минулої осені було у відсотках скирда 5/95 (дол/гривнедепо)
А цієї осені буду робити 95-90/5-10 (дол/гривнедепо)

Тож всі >>>
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :D

але будьте уважні - бо минулого Долярчика ви успішно проіпали :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 13:13

  Дюрі-бачі написав:
  Игорь Алексеевич написав:Если не хватает денег, то всегда надо покупать недв. в кризис

А в мене дедалі більше бажання продати свою квартиру в Ужгороді. сусід продав за ціною 1200$ / м2, хоча до війни вона коштувала 500-550

бізнес-схема від ИА - продаєте житло в Ужгороді, купуєте в Запоріжжі.
а потім, колись, зробите навпаки... :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 13:17

  Дюрі-бачі написав:
  Игорь Алексеевич написав:Если не хватает денег, то всегда надо покупать недв. в кризис

А в мене дедалі більше бажання продати свою квартиру в Ужгороді. сусід продав за ціною 1200$ / м2, хоча до війни вона коштувала 500-550
Продайте кто вам мешает, сделать как сосед. У нас на лавочке тоже все маклеры сидят, только всегда ждут акций в соседнем магазине. Так тот, кто делает эти акции в магазине типа по низким ценам, то он не плохо зарабатывает и сейчас, а тот кто что то слышал от кума, то так и пьёт на лавочке Черниговское.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 13:17

Shaman Я вже гривневі ОВДП до червня 2024 мав...
  Игорь Алексеевич написав:Продайте кто вам мешает, сделать как сосед
Відсутність другого житла в Ужгороді і небажання змінювати роботу.
Дюрі-бачі
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