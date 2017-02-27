|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 сер, 2024 12:19
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 4273
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 997 раз.
- Подякували: 1968 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 22 сер, 2024 12:27
1986wot1986 написав:
Не исключаю и покупку какой-то недвижимости. Но во время войны, да в прифронтовом городе Запорожье - такая себе афера что-то покупать.
якщо відкладаєте гроші на "потім" то краще в валюті робити збереження в "довгу"
гривня це занадто ситуативний інструмент, я би навіть сказав спекулятивний, треба угадувати коли вона буде стабільною, на цей час покласти їх в ОВДП наприклад і в кінці терміну треба встигнути вийти у валюту щоб захистити її від девальвації, далі повторити якщо є удача і немає проблем з нервами.
Всім іншим краще в валюті сидіти і чекати кращих часів
-
adj
-
-
- Повідомлень: 662
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 сер, 2024 12:37
adj написав: 1986wot1986 написав:
Не исключаю и покупку какой-то недвижимости. Но во время войны, да в прифронтовом городе Запорожье - такая себе афера что-то покупать.
якщо відкладаєте гроші на "потім" то краще в валюті робити збереження в "довгу"
гривня це занадто ситуативний інструмент, я би навіть сказав спекулятивний, треба угадувати коли вона буде стабільною, на цей час покласти їх в ОВДП наприклад і в кінці терміну треба встигнути вийти у валюту щоб захистити її від девальвації, далі повторити якщо є удача і немає проблем з нервами.
Всім іншим краще в валюті сидіти і чекати кращих часів
А что мешает сегодня купить кв. в Запорожье, когда ограничен в деньгах. Если не хватает денег, то всегда надо покупать недв. в кризис, сейчас как раз то время, когда можно купить трёшку по цене однушки до войны. Кстати в Запорожье обстрелов по домам меньше, чем в том же Киеве или Днепре или Одессе.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8178
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 844 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 22 сер, 2024 13:07
Игорь Алексеевич написав:
А что мешает сегодня купить кв. в Запорожье, когда ограничен в деньгах. Если не хватает денег, то всегда надо покупать недв. в кризис, сейчас как раз то время, когда можно купить трёшку по цене однушки до войны. Кстати в Запорожье обстрелов по домам меньше, чем в том же Киеве или Днепре или Одессе.
Я бачу вам замало дуже вдалого прогноза долар по 37.25 літом 2024-го?
Ви хочете перейти на новий якісно вищий рівень по втратам???
Пропонуєте купити майже по великодовоєнним цінам нерухомість в фактично південному Покровську?
З якою перспективою? Скільки зараз коштує в Мар'янці, Авдіївці, Часовому Яру нерухомість? Хоча її фактично багато де не залишилось, а в багатьох аналогічних місцях проходить примусова евакуація. Кому її потім здавати\продавати??? Тому може стане питання як втекти і вціліти фізично.
Як кажуть тепер я бачив все(с), всі найкращі прогнози від гуру інвестування, з нашими порадами ви втратите все(((
Готівка майже не рухається, адекватні заявки це 41.37 на 41.45, хоча міжбанк трохи припав.
Євро приймають по 46, ось це рекорд, такого прийому євро за гривню я не пригадую...
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 13342
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 702 раз.
- Подякували: 3848 раз.
-
- Профіль
-
4
5
Додано: Чет 22 сер, 2024 13:09
somilitark написав:
Пропонуєте купити майже по великодовоєнним цінам нерухомість в фактично південному Покровську?
Я Вам скажу больше, что раша с июня 22 года стоит в 30км. от Запорожья и что?
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8178
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 844 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 22 сер, 2024 13:11
Игорь Алексеевич написав:
Если не хватает денег, то всегда надо покупать недв. в кризис
А в мене дедалі більше бажання продати свою квартиру в Ужгороді. сусід продав за ціною 1200$ / м2, хоча до війни вона коштувала 500-550
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3639
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 643 раз.
- Подякували: 465 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 сер, 2024 13:11
Успіх написав: ihorsic написав:
А гривна і девальвується і підверджена інфляції. Чим класти гривневе депо під 10% на рік та щей мінус податок краще купити валюту і спати спокійно. На мою думку в країні я не один такий. Виходить гривня банкам не потрібна. Нарід піде в валюту і що тоді???
Отож!
То тепер під 10% - ну і ще в інших банках є під +/-15%, але що толку при такому стрибку курсу за півроку?
От в мене лежить під 16 і 18% - нехай середнє 17% - але це ж БРУТТО!!
Тобто, при теперішньому курсі я виграю аж 1-1,5грн на доларі!
А стрибне всього-навсього до 43 і вже буде депо йти в мінус🤦🏻
А якщо до 45?
Тут справді ЦІНА міцного сну не вартує отих 1,5грн!
Тому, тепер свою фінансову стратегію я озвучую наперед
>>>
Майже всі гривнедепо по завершенні конвертую в долярчики
!
Тож, минулої осені було у відсотках скирда 5/95 (дол/гривнедепо)
А цієї осені буду робити 95-90/5-10 (дол/гривнедепо)
Тож всі >>>
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©
але будьте уважні - бо минулого Долярчика ви успішно проіпали
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6580
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 633 раз.
- Подякували: 1462 раз.
-
- Профіль
-
2
5
Додано: Чет 22 сер, 2024 13:13
Дюрі-бачі написав: Игорь Алексеевич написав:
Если не хватает денег, то всегда надо покупать недв. в кризис
А в мене дедалі більше бажання продати свою квартиру в Ужгороді. сусід продав за ціною 1200$ / м2, хоча до війни вона коштувала 500-550
бізнес-схема від ИА - продаєте житло в Ужгороді, купуєте в Запоріжжі.
а потім, колись, зробите навпаки...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6580
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 633 раз.
- Подякували: 1462 раз.
-
- Профіль
-
2
5
Додано: Чет 22 сер, 2024 13:17
Shaman
Я вже гривневі ОВДП до червня 2024 мав...
Игорь Алексеевич написав:
Продайте кто вам мешает, сделать как сосед
Відсутність другого житла в Ужгороді і небажання змінювати роботу.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3639
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 643 раз.
- Подякували: 465 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 сер, 2024 13:26
Дюрі-бачі написав:Shaman
Я вже гривневі ОВДП до червня 2024 мав...
Игорь Алексеевич написав:
Продайте кто вам мешает, сделать как сосед
Відсутність другого житла в Ужгороді і небажання змінювати роботу.
Всё правильно есть много факторов. И у каждого своя ситуация. У меня в 14году один клиент покупал ком. недвиж. Ждал ровно год, пока тупой Укрсиб подготовит все документы с вывода из под ипотеки. Клиент ждал, купил и теперь не доволен, что встрял в эту недвижимость. Хотя рядом купили пом. стоматологи и очень довольны. Может просто у одного успешный бизнес, а у др. нет, то тогда при чём здесь стоимость недв. в 10 метрах др. от друга.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8178
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 844 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|34483
|37049844
|
|
|1988
|13287945
|
|
|7978
|23212706
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|