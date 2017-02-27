По валюте происходят какие-то чудеса...
Сначала подросли по курсу ни на чем, а сейчас падаем по курсу ни на чем...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 сер, 2024 13:41
По валюте происходят какие-то чудеса...
Сначала подросли по курсу ни на чем, а сейчас падаем по курсу ни на чем...
Додано: Чет 22 сер, 2024 13:43
Мені важко щось добавити, напевне у вас вже відсутнє логічне мислення і справ з грошима ви ніколи не мали, дорвались до інтернета і в захваті, що вас хтось слухає і відповідає, питань більше немає.
Додано: Чет 22 сер, 2024 13:46
Да ось краще думаю взяти і сидіти в долларі, поки є стабільна робота і хоч якийсь дах над головою... Перечекати війну в Україні, а потім вже кудись вкладатись у нерухомість. Як сказали знайомі: "Якщо не впевнений у завтрашньому дні у м.Запоріжжя, то не вкладайся у нерухомість у цьому місті".
Додано: Чет 22 сер, 2024 13:48
Вы думаете что недв. стоит и её не покупают? Всё зависит от цены. Для этого и существ. рынок, когда люди покупают сейчас хорошие квартиры дешево и потом сдают в аренду. Меньше слушайте людей на лавочках. У меня не одна квартира и не одно пом. не стоит и цены даже повышал в 23году. Да и в городе практич. все неж. помещения заняты. Есть квартиры или пом. с заоблачными ценами на дурака. Иногда они появляются, особенно у кого деньги появились после смерти близких.
А у вас я понял всё хреново с недв., т.к. её у вас нет.))
Додано: Чет 22 сер, 2024 14:16
Прямо якійсь рай біля фронта, у мене в рідному містечку, дуже тилове, майже нічого не прилітало за 2.5 року, 500 км від фронта, але комерційна нерухомість не здається в самому центрі містечка( 80 000 людей).
Знайома дружини десь років 4 назад викупила збитковий магазин ковдр і постільної білизни, зробила свіжий ремонт, десь в 21-му році знайшлись орендатори, були магазин квітів і манікюр\педікюр, стаки були 10 000 грн за все і в тому числі 3000 грн за манікюр, знайома вирішила трошки підняти ціни, зробити 200 плюс 100 доларів, бо ще долар трохи зріс і орендатори втікли, вже майже рік приміщення пустує.
Манікюром дружина користується, їй сказали, що трохи не в центрі зняли кімнату в невеличкому бізнес центрі за 3000 грн "за все"!!!
Так це в глибокому ТИЛУ!!!
Кажуть є в продажі в центрі готовий магазин салон, який перероблений з 3-х кімнатної хрущовки, він обійшовся більше ніж в 100 000 у.о. десь в 2006-му.
Зараз продається за 25 000, бажаючих немає, орендарі мінялись багато разів, зараз там суші заселились, не знаю за скільки знімають, але договір такий, що якщо буде покупець, то вони одразу з'їдуть, теща каже суші на місці, власникі в Сієтлі, може би і за 20 віддали би, якщо був би реальний покупець, доречі, їм давали 35 000 за цей магазин приблизно в 2020-му, не захотіли, казали дуже мало.
Друг десь років два назад закрив продовольчий магазин в центрі, ужався до свого малесенького продовольчого магазина трохи в дупі, вже і дружина стала працювати продавцем, бо немає чим платити за оренду, податки і продавцям, виторг і прибутки постійно падають!!!
Перспективи не дуже, бізнес в стагнації, і це ще курс відносно малий, але немає людей, немає кому що продавати і надавати послуги.
Ото мене і шокують розповіді як класно в Запоріжжі)))
На готівці немає попиту на валюту, це мене не дивує, увесь попит створюють захисники, коли їх немає, то нема кому продавати валюту, а ось принос є завжди на хлібину з магазина, очікую падіння попиту на валюту за серпень, бо рітейл капітально загальмував...
Додано: Чет 22 сер, 2024 14:27
Про валюту и недвижимость. Сформулирую кратко.
Не надо быть большим экспертом в сфере недвижимости Украины, чтобы понять одно (самое главное): рынок недвижимости Украины ещё не на дне.
Додано: Чет 22 сер, 2024 14:31
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Можете приехать и посмотреть. Я не скажу что всё в шоколаде, очень много беженцев, но наверное за счёт них и есть спрос на аренду. Рынок в городе поменялся, практически нет брендовых магазинов, но спрос на магазины в микр-нах в жилых домах 45-80кв.м., как в начале 2000г. В основном продукты, мясо, колбасы, всякие дешевые товары типа как раньше всё по 10грн., но аренда в них не дешёвая. Кафе работают и даже места на выходные надо заказывать заранее. Но опять же это те, кто были расрученными и до войны.
Центр города тоже работают магазины, но цена аренды сравнялась как и микр-нах, хотя до войны была в 1,5- 2 раза выше.
Жилая недвиж. цены немного упали. Катируется жильё до 10тыс. грн., т.к. пособие для беженцев составляет прибл. 3000грн. на чел. Вот они и снимают в основном такие кв.. А это трудоспособные люди 35-55лет. Много приехало рабочих на восстановление Днепрогэса, тоже снимают жильё. Запорожсталь и др. предприятия Рената работают в 3 смены
По последней статистике за июль 24г. в город приехало более 280тыс. беженцев. Запорожье лидер по ним. Но в то же время город превратился в ПГТ. Но обстрелов не было уже больше 3х мес., переплюну три раза....
Додано: Чет 22 сер, 2024 14:42
Когда будет дно???. Сейчас как раз время высматривать жильё и торговаться с реальными покупателями. В столице выставляли одни хорошую квартиру за 80 тыс. ещё весной, а продали покупателю недавно за 60тыс. Он предложил, они отказали, но пришло время их выезда и т.к. предложений больше не было, то согласились на его цену. А он ждал её и постоянно видел объявления на сайтах за 80 тыс.
Додано: Чет 22 сер, 2024 14:50
Коли прогнозують інфляцію або курс валют більше куруються очікуваннями. Бо саме очікування зрушують тренд і майже завжди випереджають статдані.
Правда є маленький нюанс. Процес прийняття того, що зміни вже відбуваються є інерційний та пролонгований в часі.
Читаю вас та цього пана
і ще раз отримую підтвердження, що "наш теперішний потяг" вже рушив від станції відправлення на якій його довший час затримував керівник станції.
Зараз ми "підбираємо пасажирів" (в т.ч. вас) на початку шляху.
Керівник потягу чітко розуміє, що чим ближче до якоїсь умовної станції слідування, тим більше людей буде у вагонах та більший ажіотаж на квитки. А квитків на всіх не вистачить бо кількість вагонів у поїзді обмежена.
Саме тому вже тепер звучать заклики про альтернативні (привабливі) шляхи транспорту. І що не потрібно всім ломитись в цей потяг бо всім дорожче буде.
Чи схочуть люди скористатись альтернативою? Чи вдасться керівнику потягу на наступних станціях знайти додаткові вагони чи можливо прийдестья ввести ліміти як в 2014 (один квиток в одні руки)? Чи буде у людей можливість, час та гроші для подорожей потягом? І ще багато інших питань на які ми зараз не маємо відповідей. Лише очікування.
Одне залишається незмінним. Весь цей процес - розтягнутий в часі і перевагу мають лише ті, хто заскочив в потяг до ажіотажу і встиг зайняти сидячі місця. Бо коли потяг переповниться, то висока вартість квитка та відсутність комфорту відібють бажання подорожувати і гроші на квиток краще буде витратити на якусь покупку.
Коли це трапиться - почнеться процес підготовки до новий циклу. Почнуть готувати новий потяг та шукати станцію відправлення...
Вся Україна так мандрує від часу введення в обіг гривні.
Поїздів буде ще багато. Всі бажаючі зможуть скористатись ними. Головне аби було кому та було за що.
Додано: Чет 22 сер, 2024 14:56
Не повторюйте помилку сусіда.
Для чого продавати те, що в час війни почало ґенерувати в двічі більший cash flow?
І не вздумайте ставити питання: "А де мені жити коли я буду здавати в оренду власне житло?"
Бо я відразу відповім - "Там, де ви будете жити коли продсєте ту квартиру в якій живете.
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