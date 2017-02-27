Додано: Чет 22 сер, 2024 14:16

Игорь Алексеевич написав: Вы думаете что недв. стоит и её не покупают? Всё зависит от цены. Для этого и существ. рынок, когда люди покупают сейчас хорошие квартиры дешево и потом сдают в аренду. Меньше слушайте людей на лавочках. У меня не одна квартира и не одно пом. не стоит и цены даже повышал в 23году. Да и в городе практич. все неж. помещения заняты. Есть квартиры или пом. с заоблачными ценами на дурака. Иногда они появляются, особенно у кого деньги появились после смерти близких. Вы думаете что недв. стоит и её не покупают? Всё зависит от цены. Для этого и существ. рынок, когда люди покупают сейчас хорошие квартиры дешево и потом сдают в аренду. Меньше слушайте людей на лавочках. У меня не одна квартира и не одно пом. не стоит и цены даже повышал в 23году. Да и в городе практич. все неж. помещения заняты. Есть квартиры или пом. с заоблачными ценами на дурака. Иногда они появляются, особенно у кого деньги появились после смерти близких.

Прямо якійсь рай біля фронта, у мене в рідному містечку, дуже тилове, майже нічого не прилітало за 2.5 року, 500 км від фронта, але комерційна нерухомість не здається в самому центрі містечка( 80 000 людей).Знайома дружини десь років 4 назад викупила збитковий магазин ковдр і постільної білизни, зробила свіжий ремонт, десь в 21-му році знайшлись орендатори, були магазин квітів і манікюр\педікюр, стаки були 10 000 грн за все і в тому числі 3000 грн за манікюр, знайома вирішила трошки підняти ціни, зробити 200 плюс 100 доларів, бо ще долар трохи зріс і орендатори втікли, вже майже рік приміщення пустує.Манікюром дружина користується, їй сказали, що трохи не в центрі зняли кімнату в невеличкому бізнес центрі за 3000 грн "за все"!!!Так це в глибокому ТИЛУ!!!Кажуть є в продажі в центрі готовий магазин салон, який перероблений з 3-х кімнатної хрущовки, він обійшовся більше ніж в 100 000 у.о. десь в 2006-му.Зараз продається за 25 000, бажаючих немає, орендарі мінялись багато разів, зараз там суші заселились, не знаю за скільки знімають, але договір такий, що якщо буде покупець, то вони одразу з'їдуть, теща каже суші на місці, власникі в Сієтлі, може би і за 20 віддали би, якщо був би реальний покупець, доречі, їм давали 35 000 за цей магазин приблизно в 2020-му, не захотіли, казали дуже мало.Друг десь років два назад закрив продовольчий магазин в центрі, ужався до свого малесенького продовольчого магазина трохи в дупі, вже і дружина стала працювати продавцем, бо немає чим платити за оренду, податки і продавцям, виторг і прибутки постійно падають!!!Перспективи не дуже, бізнес в стагнації, і це ще курс відносно малий, але немає людей, немає кому що продавати і надавати послуги.Ото мене і шокують розповіді як класно в Запоріжжі)))На готівці немає попиту на валюту, це мене не дивує, увесь попит створюють захисники, коли їх немає, то нема кому продавати валюту, а ось принос є завжди на хлібину з магазина, очікую падіння попиту на валюту за серпень, бо рітейл капітально загальмував...