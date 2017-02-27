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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11603116041160511606>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 73
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
10%
7
41,00-41,50
22%
16
41,50-42,00
44%
32
42,00-42,50
10%
7
42,50-43,00
5%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
4%
3
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 15:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:Для чого продавати те, що в час війни почало ґенерувати в двічі більший cash flow?

Как я понимаю, cash flow именно этой квартиры заключается в оплате коммуналки. Верю, что в военное время он в два раза возрос (хотя должен бы был только совсем недавно, когда цену электроэнергии подняли) и не сомневаюсь, что после войны в гривнах вообще взлетит ракетой, но не уверен, что это аргумент за сохранение квартиры за собой. Кому как, конечно.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 16:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:Не повторюйте помилку сусіда.

Це буде помилкою за умови що ціни і далі будуть рости, але це не так, бо зараз куча житла будується, плюс якщо кордони відкриваються то закарпаття емігрує сім'ями, буде багато на продаж нерухомості приїзжим. Ну і беремо до уваги економічну ситуацію, зараз економіка живе на апараті підтримання життєдіяльності від ЄС і США, ну ще рік, та фіг з ним, навіть ДВА роки ще будуть давати гроші на пенсії, зарплати бюджетникам, а далі?

І яка буде ціна на нерухомість при такому рівнянні? Вона не може бути схожою на ціну на нерухомість в словатському кошице, ну ніяк!
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 16:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:500 км від фронта, але комерційна нерухомість не здається в самому центрі містечка( 80 000 людей).

Я тут в Киев мотался на прошлой неделе. На Хрещатике!!!! висит - ОРЕНДА. И никто не берет. Если отъехать на какието Теремки - ОРАНДА встречается все чаще...

  Игорь Алексеевич написав:В столице выставляли одни хорошую квартиру за 80 тыс. ещё весной, а продали покупателю недавно за 60тыс. Он предложил, они отказали, но пришло время их выезда и т.к. предложений больше не было, то согласились на его цену. А он ждал её и постоянно видел объявления на сайтах за 80 тыс.


Гдето месяц назад у Наймана вышло видео, где он рассуждал о цене недвижки на будущее. Главный вопрос - кому вы продадите\сдадите потом, купленную сегодня недвижку, в условиях надвигающейся демографической ямы?
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 16:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  adj написав:якщо кордони відкриваються то закарпаття емігрує сім'ями

А как же план Маршалла, массовый заезд высококвалифицированных, а значит и высокооплачиваемых специалистов, и прочий переезд столицы в Нью-Васюки? Поддержу: так дёшево, как в Кошице, никак. А вот, как в Калифорнии времён золотой лихорадки - а вдруг? :P
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 16:27

  dimo_0n написав:Я тут в Киев мотался на прошлой неделе. На Хрещатике!!!! висит - ОРЕНДА. И никто не берет. Если отъехать на какието Теремки - ОРАНДА встречается все чаще...

Діма не знає что таке еластичність попиту та пропозиції, Хрещатик давно перестав бути привабливим а ціни залишилися старі, спробуйте знайти хороше приміщення наприклад на Оболоні або навіть на Позняках/КТ.

  dimo_0n написав:Гдето месяц назад у Наймана вышло видео, где он рассуждал о цене недвижки на будущее. Главный вопрос - кому вы продадите\сдадите потом, купленную сегодня недвижку, в условиях надвигающейся демографической ямы?

Ми ще дуже далеко від комфортної цифри житла на людину, при поточній кількості заморожених будівництв взагалі може виникнути дефіцит відкладеного попиту.
За демографією взагалі розумні люди прогнозів не дають, після війни буде сплеск, що завжди відбувалося в історії, але точної цифри ніхто не знає, тому той хто прогнозує екстраполяцію - не дуже розумна людина.
І будь-яка прогнозована "яма" відсотково менша за можливий відсоток переміщення людей і розширення якості життя. Тут уже все залежить від регіонів, на жаль у східних депопуляція триватиме, бо такої бази важкої промисловості на якій вони зростали - вже точно не буде.
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 16:41

  adj написав:зараз економіка живе на апараті підтримання життєдіяльності від ЄС і США, ну ще рік, та фіг з ним, навіть ДВА роки ще будуть давати гроші на пенсії, зарплати бюджетникам, а далі?

І яка буде ціна на нерухомість при такому рівнянні? Вона не може бути схожою на ціну на нерухомість в словатському кошице, ну ніяк!

Поцікавтеся довгостроковими програмами фінансування України та сумами. Рік-два, ога. У нас зараз майже весь бюджет на війну йде, а пенсії то взагалі для ЄС і МВФ копійки. За десяток років отримаємо сотні мільярдів точно, ось за 12 нулів не ручаюся.

А Словаччина взагалі чудовий приклад. Вступила до НАТО та ЄС відносно недавно (2004), після моменту вступу ВВП на людину виріс у 4 (чотири) рази і це за досить високої бази – 150% від того, що ми маємо зараз. Якийсь міграційний процес та від'їзд сім'ями теж був, як і в Польщі тощо, але в результаті населення навіть трохи збільшилося за 20 років.
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 17:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  zerocool написав:Поцікавтеся довгостроковими програмами фінансування України та сумами.

Курчат по осені рахують. (взагалі-то)

Ви подивіться як цементується існуюча політична еліта, і складіть 1+1 і побачите які тут будуть плани маршала.
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 17:08

  zerocool написав:За демографією взагалі розумні люди прогнозів не дають, після війни буде сплеск, що завжди відбувалося в історії, але точної цифри ніхто не знає, тому той хто прогнозує екстраполяцію - не дуже розумна людина.

до моменту коли та людина що народиться після війни стане платоспроможним попитом мало хто з тут присутніх доживе.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 17:50

  adj написав:якщо кордони відкриваються то закарпаття емігрує сім'ями


Кордони відкриються після того, як вся допомога біженцям за кордоном припиниться. Тоді буде видно переважаючий напрямок руху закарпатців. Маю сумніви, що ті, хто сиділи на виплатах і не працювали, залишаться за кордоном.
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 17:51

  Victor8 написав:По валюте происходят какие-то чудеса...
Сначала подросли по курсу ни на чем, а сейчас падаем по курсу ни на чем...

Так ви невдоволені ростом чи падінням ? :)
sergey_sryvkin
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