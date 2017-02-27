"Чудес не бывает", казав мій знайомий. Просто коту Рижику, який намагався стрибнути, дали по мордасам і він заліз під диван.) Можливо, трохи не розрахували удар, а може хотіли провчить.
ПС. Я проти жорсткого ставлення до тварин.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 сер, 2024 18:19
"Чудес не бывает", казав мій знайомий. Просто коту Рижику, який намагався стрибнути, дали по мордасам і він заліз під диван.) Можливо, трохи не розрахували удар, а може хотіли провчить.
ПС. Я проти жорсткого ставлення до тварин.
Востаннє редагувалось oleg49 в Чет 22 сер, 2024 18:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 22 сер, 2024 18:28
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Схоже вже почалося, перша сотня пішла:
Додано: Чет 22 сер, 2024 18:30
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