"Чудес не бывает", казав мій знайомий. Просто коту Рижику, який намагався стрибнути, дали по мордасам і він заліз під диван.) Можливо, трохи не розрахували удар, а може хотіли провчить.
ПС. Я проти жорсткого ставлення до тварин.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 сер, 2024 18:19
"Чудес не бывает", казав мій знайомий. Просто коту Рижику, який намагався стрибнути, дали по мордасам і він заліз під диван.) Можливо, трохи не розрахували удар, а може хотіли провчить.
ПС. Я проти жорсткого ставлення до тварин.
Востаннє редагувалось oleg49 в Чет 22 сер, 2024 18:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 22 сер, 2024 18:28
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Схоже вже почалося, перша сотня пішла:
Додано: Чет 22 сер, 2024 18:30
Додано: Чет 22 сер, 2024 18:58
Це стаття про циган безхатьків.
Додано: Чет 22 сер, 2024 19:09
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 22 сер, 2024 19:12
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 22 сер, 2024 19:22
adj
Ну це якщо нема вільного проїзду і треба через надзусилля виїхати.. А якщо буде виїзд/заїзд вільно, який сенс повністю виїзджати? З «їх» заробітками краще ж жити тут, де (як прогнозують наші тут експерти) будуть голодні собаки виривати кістки у таких самих голодних людей … А тут заробітчанин з непочатою ногою хамону, йому за один слайс і стрижуть, і на пятках натоптиші знімають , і одночасно масажують плечі…
Додано: Чет 22 сер, 2024 19:36
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Звісно, якщо будуть гарантії, що раптово виїзд не перекриють, але щось в мене прогнози зовсім протилежні: що влада буде намагатись залишити військовий стан навіть після перемоги і право виїзду доведеться відстоювати...
Додано: Чет 22 сер, 2024 19:57
Re: Валютний ринок в контексті ДС
1. Діти (у цих людей вони є і багато)
2. Як правило частина сім'ї (а на закарпатті це велике коло людей) вже там осяде і буде "куди" їхати
3. Чоловіки більше ніколи не захочуть сидіти вдома, ховаючись, і не захочуть такого майбутнього своїм дітям.
Будуть мати там підтримку від держави як бідні але сім'ї з дітьми. Освіта дітям теж буде безкоштовна.
Додано: Чет 22 сер, 2024 20:01
Re: Валютний ринок в контексті ДС
ще трохи почекайти (десь з місяць) і курс нікомунепотрібного камінцем у прірву.
37,4 побачимо ще
це зараз НБУ разом з обмінками стрижуть нетерплячих оленчіків та хом'ячків
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