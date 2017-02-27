RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11604116051160611607>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 74
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
9%
7
41,00-41,50
22%
16
41,50-42,00
45%
33
42,00-42,50
9%
7
42,50-43,00
5%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 18:19

  sergey_sryvkin написав:По валюте происходят какие-то чудеса...
Сначала подросли по курсу ни на чем, а сейчас падаем по курсу ни на чем...

"Чудес не бывает", казав мій знайомий. Просто коту Рижику, який намагався стрибнути, дали по мордасам і він заліз під диван.) Можливо, трохи не розрахували удар, а може хотіли провчить.
ПС. Я проти жорсткого ставлення до тварин.
Востаннє редагувалось oleg49 в Чет 22 сер, 2024 18:21, всього редагувалось 1 раз.
oleg49
 
Повідомлень: 484
З нами з: 22.10.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 18:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  fler написав:Кордони відкриються після того, як вся допомога біженцям за кордоном припиниться. Тоді буде видно переважаючий напрямок руху закарпатців. Маю сумніви, що ті, хто сиділи на виплатах і не працювали, залишаться за кордоном.

Схоже вже почалося, перша сотня пішла:
https://www.szabadeuropa.hu/a/kilakolta ... 88144.html
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3641
З нами з: 29.07.22
Подякував: 644 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 18:30

  zerocool написав:Давайте робити висновки з минулого. Зеленський, довомляйся з Путіним, здавай країну.

Обкурилися чи шо? :shock:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5200
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1194 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 18:58

  Дюрі-бачі написав:
  fler написав:Кордони відкриються після того, як вся допомога біженцям за кордоном припиниться. Тоді буде видно переважаючий напрямок руху закарпатців. Маю сумніви, що ті, хто сиділи на виплатах і не працювали, залишаться за кордоном.

Схоже вже почалося, перша сотня пішла:
https://www.szabadeuropa.hu/a/kilakolta ... 88144.html

Це стаття про циган безхатьків.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2123
З нами з: 19.02.14
Подякував: 571 раз.
Подякували: 622 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 19:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  fler написав:Тоді буде видно переважаючий напрямок руху закарпатців.

Це ви так зря пишите, майже всі села закарпаття тримались на заробітчанах, ще до того як була соц. допомога. Ці люди і виїдуть вже з кінцями, не на сезонну роботу а на постійну.
adj
 
Повідомлень: 665
З нами з: 08.04.22
Подякував: 92 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 19:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:бізнес-схема від ИА - продаєте житло в Ужгороді, купуєте в Запоріжжі.
а потім, колись, зробите навпаки...

паї в Курській області))))
Denik
 
Повідомлень: 3244
З нами з: 23.02.09
Подякував: 667 раз.
Подякували: 1144 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 19:22

adj

Ці люди і виїдуть вже з кінцями, не на сезонну роботу а на постійну.


Ну це якщо нема вільного проїзду і треба через надзусилля виїхати.. А якщо буде виїзд/заїзд вільно, який сенс повністю виїзджати? З «їх» заробітками краще ж жити тут, де (як прогнозують наші тут експерти) будуть голодні собаки виривати кістки у таких самих голодних людей … А тут заробітчанин з непочатою ногою хамону, йому за один слайс і стрижуть, і на пятках натоптиші знімають , і одночасно масажують плечі…
Hotab
 
Повідомлень: 13050
З нами з: 15.02.09
Подякував: 353 раз.
Подякували: 2265 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 19:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:А якщо буде виїзд/заїзд вільно, який сенс повністю виїзджати? З «їх» заробітками краще ж жити тут, де (як прогнозують наші тут експерти) будуть голодні собаки виривати кістки у таких самих голодних людей … А тут заробітчанин з непочатою ногою хамону, йому за один слайс і стрижуть, і на пятках натоптиші знімають , і одночасно масажують плечі…

Звісно, якщо будуть гарантії, що раптово виїзд не перекриють, але щось в мене прогнози зовсім протилежні: що влада буде намагатись залишити військовий стан навіть після перемоги і право виїзду доведеться відстоювати...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3641
З нами з: 29.07.22
Подякував: 644 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 19:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:який сенс повністю виїзджати

1. Діти (у цих людей вони є і багато)
2. Як правило частина сім'ї (а на закарпатті це велике коло людей) вже там осяде і буде "куди" їхати
3. Чоловіки більше ніколи не захочуть сидіти вдома, ховаючись, і не захочуть такого майбутнього своїм дітям.
  Hotab написав:З «їх» заробітками краще ж жити тут

Будуть мати там підтримку від держави як бідні але сім'ї з дітьми. Освіта дітям теж буде безкоштовна.
adj
 
Повідомлень: 665
З нами з: 08.04.22
Подякував: 92 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 20:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

ще трохи почекайти (десь з місяць) і курс нікомунепотрібного камінцем у прірву.
37,4 побачимо ще
це зараз НБУ разом з обмінками стрижуть нетерплячих оленчіків та хом'ячків
Yuri_61
 
Повідомлень: 2834
З нами з: 30.09.15
Подякував: 378 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11604116051160611607>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: evaw_tarsh, moveton і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3447, 3448, 3449
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34483 37050044
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 сер, 2024 10:55
Faceless
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 197, 198, 199
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1988 13288028
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лип, 2024 15:48
somilitark
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23212734
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12558)
22.08.2024 20:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.