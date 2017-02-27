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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 сер, 2024 20:16
Yuri_61 написав:
ще трохи почекайти (десь з місяць) і курс нікомунепотрібного камінцем у прірву.
37,4 побачимо ще
це зараз НБУ разом з обмінками стрижуть нетерплячих оленчіків та хом'ячків
Досить вже маячню постити.
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Додано: Чет 22 сер, 2024 20:22
Shaman написав:
бізнес-схема від ИА - продаєте житло в Ужгороді, купуєте в Запоріжжі.
а потім, колись, зробите навпаки...
У вас вообще нет схемы, т.к. у вас из недв. один курятник, в котором по реестру зарегистр. - вы с курами.))
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Додано: Чет 22 сер, 2024 20:34
adj написав: Hotab написав:
який сенс повністю виїзджати
1. Діти (у цих людей вони є і багато)
2. Як правило частина сім'ї (а на закарпатті це велике коло людей) вже там осяде і буде "куди" їхати
Ок, спробуємо розібратись. На початку війни виїхали жінки з дітьми та пенси. Вони отримали там безкоштовне житло і грошові виплати на себе і дітей. За три роки частина жінок з дітьми повернулися в Україну до чоловіків, тому що дітям потрібен батько, а жінці - чоловік, щоб сім'я не розпалася. Чи є "куди" їхати цим сім'ям?
Багато пенсів повернулися в Україну через те, що їх не влаштовує медичне забезпечення там, а також через мовний бар'єр і відсутність кола спілкування.
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