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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11604116051160611607

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 74
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
9%
7
41,00-41,50
22%
16
41,50-42,00
45%
33
42,00-42,50
9%
7
42,50-43,00
5%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 20:16

  Yuri_61 написав:ще трохи почекайти (десь з місяць) і курс нікомунепотрібного камінцем у прірву.
37,4 побачимо ще
це зараз НБУ разом з обмінками стрижуть нетерплячих оленчіків та хом'ячків

Досить вже маячню постити.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 20:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:бізнес-схема від ИА - продаєте житло в Ужгороді, купуєте в Запоріжжі.
а потім, колись, зробите навпаки...
У вас вообще нет схемы, т.к. у вас из недв. один курятник, в котором по реестру зарегистр. - вы с курами.))
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 20:34

  adj написав:
  Hotab написав:який сенс повністю виїзджати

1. Діти (у цих людей вони є і багато)
2. Як правило частина сім'ї (а на закарпатті це велике коло людей) вже там осяде і буде "куди" їхати

Ок, спробуємо розібратись. На початку війни виїхали жінки з дітьми та пенси. Вони отримали там безкоштовне житло і грошові виплати на себе і дітей. За три роки частина жінок з дітьми повернулися в Україну до чоловіків, тому що дітям потрібен батько, а жінці - чоловік, щоб сім'я не розпалася. Чи є "куди" їхати цим сім'ям?
Багато пенсів повернулися в Україну через те, що їх не влаштовує медичне забезпечення там, а також через мовний бар'єр і відсутність кола спілкування.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 20:52

за час війни також виїзжало купу українців

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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 20:56

Навіть за 250км від фронту - села пусті!!!

  fler написав:За три роки частина жінок з дітьми повернулися в Україну до чоловіків, тому що дітям потрібен батько, а жінці - чоловік
  fler написав:Багато пенсів повернулися в Україну
"Частина".... "багато"?
Правильно писати - "одиниці повернулись" :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 21:37

  fler написав:
  adj написав:
  Hotab написав:який сенс повністю виїзджати

1. Діти (у цих людей вони є і багато)
2. Як правило частина сім'ї (а на закарпатті це велике коло людей) вже там осяде і буде "куди" їхати

Ок, спробуємо розібратись. На початку війни виїхали жінки з дітьми та пенси. Вони отримали там безкоштовне житло і грошові виплати на себе і дітей. За три роки частина жінок з дітьми повернулися в Україну до чоловіків, тому що дітям потрібен батько, а жінці - чоловік, щоб сім'я не розпалася. Чи є "куди" їхати цим сім'ям?
Багато пенсів повернулися в Україну через те, що їх не влаштовує медичне забезпечення там, а також через мовний бар'єр і відсутність кола спілкування.

Це не так працює, у багатьох там "родичі" це означає що ці "родичі" допомагають своїм, з житлом, де і як вивчити мову, куди потім піти на роботу, і як зробити документи. Плюс не забувайте що через тису вже зараз деякі тікають, і вони там не будуть біженцями, їм треба максимально швидкий шлях до ВНЖ і громадянства.

Я вам кажу про середню закарпатську сім'ю де чоловік не алкаш і хоче працювати. Таких багато.

Плюс рахуй тих хто зараз виїзжає всіма правдами і неправдами а у них тут є друзі, які спілкуються і мотають на вус, яке життя там і яке тут. І які перспективи.
adj
 
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