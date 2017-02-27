1. Діти (у цих людей вони є і багато) 2. Як правило частина сім'ї (а на закарпатті це велике коло людей) вже там осяде і буде "куди" їхати
Ок, спробуємо розібратись. На початку війни виїхали жінки з дітьми та пенси. Вони отримали там безкоштовне житло і грошові виплати на себе і дітей. За три роки частина жінок з дітьми повернулися в Україну до чоловіків, тому що дітям потрібен батько, а жінці - чоловік, щоб сім'я не розпалася. Чи є "куди" їхати цим сім'ям? Багато пенсів повернулися в Україну через те, що їх не влаштовує медичне забезпечення там, а також через мовний бар'єр і відсутність кола спілкування.
1. Діти (у цих людей вони є і багато) 2. Як правило частина сім'ї (а на закарпатті це велике коло людей) вже там осяде і буде "куди" їхати
Ок, спробуємо розібратись. На початку війни виїхали жінки з дітьми та пенси. Вони отримали там безкоштовне житло і грошові виплати на себе і дітей. За три роки частина жінок з дітьми повернулися в Україну до чоловіків, тому що дітям потрібен батько, а жінці - чоловік, щоб сім'я не розпалася. Чи є "куди" їхати цим сім'ям? Багато пенсів повернулися в Україну через те, що їх не влаштовує медичне забезпечення там, а також через мовний бар'єр і відсутність кола спілкування.
Це не так працює, у багатьох там "родичі" це означає що ці "родичі" допомагають своїм, з житлом, де і як вивчити мову, куди потім піти на роботу, і як зробити документи. Плюс не забувайте що через тису вже зараз деякі тікають, і вони там не будуть біженцями, їм треба максимально швидкий шлях до ВНЖ і громадянства.
Я вам кажу про середню закарпатську сім'ю де чоловік не алкаш і хоче працювати. Таких багато.
Плюс рахуй тих хто зараз виїзжає всіма правдами і неправдами а у них тут є друзі, які спілкуються і мотають на вус, яке життя там і яке тут. І які перспективи.