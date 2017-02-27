1. Діти (у цих людей вони є і багато) 2. Як правило частина сім'ї (а на закарпатті це велике коло людей) вже там осяде і буде "куди" їхати
Ок, спробуємо розібратись. На початку війни виїхали жінки з дітьми та пенси. Вони отримали там безкоштовне житло і грошові виплати на себе і дітей. За три роки частина жінок з дітьми повернулися в Україну до чоловіків, тому що дітям потрібен батько, а жінці - чоловік, щоб сім'я не розпалася. Чи є "куди" їхати цим сім'ям? Багато пенсів повернулися в Україну через те, що їх не влаштовує медичне забезпечення там, а також через мовний бар'єр і відсутність кола спілкування.
1. Діти (у цих людей вони є і багато) 2. Як правило частина сім'ї (а на закарпатті це велике коло людей) вже там осяде і буде "куди" їхати
Ок, спробуємо розібратись. На початку війни виїхали жінки з дітьми та пенси. Вони отримали там безкоштовне житло і грошові виплати на себе і дітей. За три роки частина жінок з дітьми повернулися в Україну до чоловіків, тому що дітям потрібен батько, а жінці - чоловік, щоб сім'я не розпалася. Чи є "куди" їхати цим сім'ям? Багато пенсів повернулися в Україну через те, що їх не влаштовує медичне забезпечення там, а також через мовний бар'єр і відсутність кола спілкування.
Це не так працює, у багатьох там "родичі" це означає що ці "родичі" допомагають своїм, з житлом, де і як вивчити мову, куди потім піти на роботу, і як зробити документи. Плюс не забувайте що через тису вже зараз деякі тікають, і вони там не будуть біженцями, їм треба максимально швидкий шлях до ВНЖ і громадянства.
Я вам кажу про середню закарпатську сім'ю де чоловік не алкаш і хоче працювати. Таких багато.
Плюс рахуй тих хто зараз виїзжає всіма правдами і неправдами а у них тут є друзі, які спілкуються і мотають на вус, яке життя там і яке тут. І які перспективи.
adj написав:3. Чоловіки більше ніколи не захочуть сидіти вдома, ховаючись, і не захочуть такого майбутнього своїм дітям.
И поэтому они поедут туда, где меньше бардака и хрен спрячешься? Как оказалось, человечество значительно менее цивилизованно, чем хочет казаться. Никто не знает, где в следующий раз будет жопа и какой именно она будет.
Hotab написав:З «їх» заробітками краще ж жити тут
Для меня не очевидно, что лучше, быть бедным среди богатых или середнячком, или даже богатым, среди бедных
Кто поедит после войны за границу работать..?, именно там надо работать. Интересно из этого форума много есть желающих ехать и работать или всё же останутся здесь на форуме, что бы клацать и писать как всё будет хреново в дальнейшем в стране. А когда настаёт хреново, то целыми днями обсуждают эту хрень и почему то нет желания идти и пахать по 8-12часов. Но, почему то думают, что др. уедут и будут с удовольствием наклонять там спину.