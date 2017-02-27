Игорь Алексеевич написав:Кто поедит после войны за границу работать..?, именно там надо работать. Интересно из этого форума много есть желающих ехать и работать или всё же останутся здесь на форуме, что бы клацать и писать как всё будет хреново в дальнейшем в стране. А когда настаёт хреново, то целыми днями обсуждают эту хрень и почему то нет желания идти и пахать по 8-12часов. Но, почему то думают, что др. уедут и будут с удовольствием наклонять там спину.
Цілком згоден. Там треба пахати, а тут можна здавати житло/комерцію в оренду, торгувати криптою без сплати податків, контрабас у західних регіонах, та ще багато чого. "Там" такий номер не пройде. Там треба або доглядати старих людей за копійки, або збирати якісь ягоди/фрукти теж за копійки, або рибу розділувати (скандинавія), або на будівництві підсобником корячитися за копійки. Тому, живучи тут, можна казати все, що завгодно.