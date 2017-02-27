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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11605116061160711608

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 74
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
9%
7
41,00-41,50
22%
16
41,50-42,00
45%
33
42,00-42,50
9%
7
42,50-43,00
5%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 09:21

  Игорь Алексеевич написав:Кто поедит после войны за границу работать..?, именно там надо работать. Интересно из этого форума много есть желающих ехать и работать или всё же останутся здесь на форуме, что бы клацать и писать как всё будет хреново в дальнейшем в стране. А когда настаёт хреново, то целыми днями обсуждают эту хрень и почему то нет желания идти и пахать по 8-12часов. Но, почему то думают, что др. уедут и будут с удовольствием наклонять там спину. :roll:

Цілком згоден. Там треба пахати, а тут можна здавати житло/комерцію в оренду, торгувати криптою без сплати податків, контрабас у західних регіонах, та ще багато чого. "Там" такий номер не пройде. Там треба або доглядати старих людей за копійки, або збирати якісь ягоди/фрукти теж за копійки, або рибу розділувати (скандинавія), або на будівництві підсобником корячитися за копійки. Тому, живучи тут, можна казати все, що завгодно.
vitaxa2006
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