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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 09:21
Игорь Алексеевич написав:
Кто поедит после войны за границу работать..?, именно там надо работать. Интересно из этого форума много есть желающих ехать и работать или всё же останутся здесь на форуме, что бы клацать и писать как всё будет хреново в дальнейшем в стране. А когда настаёт хреново, то целыми днями обсуждают эту хрень и почему то нет желания идти и пахать по 8-12часов. Но, почему то думают, что др. уедут и будут с удовольствием наклонять там спину.
Цілком згоден. Там треба пахати, а тут можна здавати житло/комерцію в оренду, торгувати криптою без сплати податків, контрабас у західних регіонах, та ще багато чого. "Там" такий номер не пройде. Там треба або доглядати старих людей за копійки, або збирати якісь ягоди/фрукти теж за копійки, або рибу розділувати (скандинавія), або на будівництві підсобником корячитися за копійки. Тому, живучи тут, можна казати все, що завгодно.
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 10:05
Yuri_61 написав:
ще трохи почекайти (десь з місяць) і курс нікомунепотрібного камінцем у прірву.
37,4 побачимо ще
це зараз НБУ разом з обмінками стрижуть нетерплячих оленчіків та хом'ячків
Колись вже таку маячню писав Охріменко, потім дивовижно зник з форуму і не пише під своїм ім'ям.
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 10:08
fler написав: adj написав: Hotab написав:
який сенс повністю виїзджати
1. Діти (у цих людей вони є і багато)
2. Як правило частина сім'ї (а на закарпатті це велике коло людей) вже там осяде і буде "куди" їхати
Ок, спробуємо розібратись. На початку війни виїхали жінки з дітьми та пенси. Вони отримали там безкоштовне житло і грошові виплати на себе і дітей. За три роки частина жінок з дітьми повернулися в Україну до чоловіків, тому що дітям потрібен батько, а жінці - чоловік, щоб сім'я не розпалася. Чи є "куди" їхати цим сім'ям?
Багато пенсів повернулися в Україну через те, що їх не влаштовує медичне забезпечення там, а також через мовний бар'єр і відсутність кола спілкування.
Багато сімей розпадеться і жінки з дітьми інтегруються у суспільство за кордоном, і не повернуться взагалі, особливо якщо хтось з дітей хлопчики.
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 10:13
Игорь Алексеевич написав:
Кто поедит после войны за границу работать..?, именно там надо работать. Интересно из этого форума много есть желающих ехать и работать или всё же останутся здесь на форуме, что бы клацать и писать как всё будет хреново в дальнейшем в стране. А когда настаёт хреново, то целыми днями обсуждают эту хрень и почему то нет желания идти и пахать по 8-12часов. Но, почему то думают, что др. уедут и будут с удовольствием наклонять там спину.
Скільки у вас зп на заводі якщо порахувати на доляри?
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 10:14
vitaxa2006 написав: Игорь Алексеевич написав:
Кто поедит после войны за границу работать..?, именно там надо работать. Интересно из этого форума много есть желающих ехать и работать или всё же останутся здесь на форуме, что бы клацать и писать как всё будет хреново в дальнейшем в стране. А когда настаёт хреново, то целыми днями обсуждают эту хрень и почему то нет желания идти и пахать по 8-12часов. Но, почему то думают, что др. уедут и будут с удовольствием наклонять там спину.
Цілком згоден. Там треба пахати, а тут можна здавати житло/комерцію в оренду, торгувати криптою без сплати податків, контрабас у західних регіонах, та ще багато чого. "Там" такий номер не пройде. Там треба або доглядати старих людей за копійки, або збирати якісь ягоди/фрукти теж за копійки, або рибу розділувати (скандинавія), або на будівництві підсобником корячитися за копійки. Тому, живучи тут, можна казати все, що завгодно.
Купити - продати в інтернет магазині і безліч фоп
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 10:26
sens написав: Игорь Алексеевич написав:
Кто поедит после войны за границу работать..?, именно там надо работать. Интересно из этого форума много есть желающих ехать и работать или всё же останутся здесь на форуме, что бы клацать и писать как всё будет хреново в дальнейшем в стране. А когда настаёт хреново, то целыми днями обсуждают эту хрень и почему то нет желания идти и пахать по 8-12часов. Но, почему то думают, что др. уедут и будут с удовольствием наклонять там спину.
Скільки у вас зп на заводі якщо порахувати на доляри?
Узнавал на Запорожстале. Рабочие от 15 тыс до 50тыс. Мастера и др. ещё выше. Всё зависит от цеха и стажа.
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 10:29
Сибарит написав: adj написав:
3. Чоловіки більше ніколи не захочуть сидіти вдома, ховаючись, і не захочуть такого майбутнього своїм дітям.
И поэтому они поедут туда, где меньше бардака и хрен спрячешься?
Как оказалось, человечество значительно менее цивилизованно, чем хочет казаться. Никто не знает, где в следующий раз будет жопа и какой именно она будет.
Hotab написав:
З «їх» заробітками краще ж жити тут
Для меня не очевидно, что лучше, быть бедным среди богатых или середнячком, или даже богатым, среди бедных
Наша нация на своей шкуре, без теоретических законов, осознала всю мудрость европейской политике безопасности.
Война расставилла все точки в нашей инфантильности с лозунгами кравчука партии "не так" совсем недавно : "НАТО тут не буде". Нат ткнули в собственное говно тупости и безотвенности в обороне страны.
У ответственных граждан окончательно сложилось стойкое убеждение, что для жизни потомства нужно выбирать страны с ответственным отношением к безопасности.
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 10:40
sergey_sryvkin написав: Victor8 написав:
По валюте происходят какие-то чудеса...
Сначала подросли по курсу ни на чем, а сейчас падаем по курсу ни на чем...
Так ви невдоволені ростом чи падінням ?
Я всем доволен.
Просто что-то странное происходило по курсу...
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 10:44
Yuri_61 написав:
ще трохи почекайти (десь з місяць) і курс нікомунепотрібного камінцем у прірву.
37,4 побачимо ще
це зараз НБУ разом з обмінками стрижуть нетерплячих оленчіків та хом'ячків
А что такое необыкновенное произойдет через месяц?
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 10:44
Игорь Алексеевич написав: sens написав: Игорь Алексеевич написав:
Кто поедит после войны за границу работать..?, именно там надо работать. Интересно из этого форума много есть желающих ехать и работать или всё же останутся здесь на форуме, что бы клацать и писать как всё будет хреново в дальнейшем в стране. А когда настаёт хреново, то целыми днями обсуждают эту хрень и почему то нет желания идти и пахать по 8-12часов. Но, почему то думают, что др. уедут и будут с удовольствием наклонять там спину.
Скільки у вас зп на заводі якщо порахувати на доляри?
Узнавал на Запорожстале. Рабочие от 15 тыс до 50тыс. Мастера и др. ещё выше. Всё зависит от цеха и стажа.
у вас...
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