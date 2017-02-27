|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 сер, 2024 10:48
Игорь Алексеевич написав:...
Узнавал на Запорожстале. Рабочие от 15 тыс до 50тыс...
це за шкідливі умови праці, потім на ліки буде витраяати більше. Знайомий пропрацював на ЗС, отримав міжхребтову грижу, довго воював з ними, щоб оформити інвалідність, але здається так і не оформили, як отриману на роботі травму
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 1405
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 сер, 2024 10:52
GALeon написав:
Игорь Алексеевич написав:...
Узнавал на Запорожстале. Рабочие от 15 тыс до 50тыс...
це за шкідливі умови праці, потім на ліки буде витраяати більше. Знайомий пропрацював на ЗС, отримав міжхребтову грижу, довго воював з ними, щоб оформити інвалідність, але здається так і не оформили, як отриману на роботі травму
Плюс бронь. Сейчас у руководства всем один ответ - что то не устраивает - ворота открыты на увольнение. Сейчас в Запорожье более 300тыс. переселенцев, они заменят.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8185
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 846 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 23 сер, 2024 10:54
Думаю дискусію варто перенести у відповідну тему.Еміграція, заробітчанство
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3646
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 646 раз.
- Подякували: 467 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 сер, 2024 10:58
sens написав:
Купити - продати в інтернет магазині і безліч фоп
Для цього потрібні мізки і пахати з ранку до ночі без вихідних та відпусток, чому пишу бо в темі, бо продаю і технології продаж в інтернеті дуже не прості і на високому рівні, згадайте слова долярчика як він пробував продавати в інтернеті і що з того вийшло, а чому - читайте вище
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 6099
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 6929 раз.
- Подякували: 3124 раз.
-
- Профіль
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|34484
|37050780
|
|
|1988
|13288236
|
|
|7978
|23212866
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|