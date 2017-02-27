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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11606116071160811609

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 75
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
9%
7
41,00-41,50
21%
16
41,50-42,00
45%
34
42,00-42,50
9%
7
42,50-43,00
5%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
4%
3
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 10:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Игорь Алексеевич написав:...
Узнавал на Запорожстале. Рабочие от 15 тыс до 50тыс...
це за шкідливі умови праці, потім на ліки буде витраяати більше. Знайомий пропрацював на ЗС, отримав міжхребтову грижу, довго воював з ними, щоб оформити інвалідність, але здається так і не оформили, як отриману на роботі травму
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 10:52

  GALeon написав:
Игорь Алексеевич написав:...
Узнавал на Запорожстале. Рабочие от 15 тыс до 50тыс...
це за шкідливі умови праці, потім на ліки буде витраяати більше. Знайомий пропрацював на ЗС, отримав міжхребтову грижу, довго воював з ними, щоб оформити інвалідність, але здається так і не оформили, як отриману на роботі травму
Плюс бронь. Сейчас у руководства всем один ответ - что то не устраивает - ворота открыты на увольнение. Сейчас в Запорожье более 300тыс. переселенцев, они заменят.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 10:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Думаю дискусію варто перенести у відповідну тему.
Еміграція, заробітчанство
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 10:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sens написав:Купити - продати в інтернет магазині і безліч фоп

Для цього потрібні мізки і пахати з ранку до ночі без вихідних та відпусток, чому пишу бо в темі, бо продаю і технології продаж в інтернеті дуже не прості і на високому рівні, згадайте слова долярчика як він пробував продавати в інтернеті і що з того вийшло, а чому - читайте вище
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 11:43

  GALeon написав:
Игорь Алексеевич написав:...
Узнавал на Запорожстале. Рабочие от 15 тыс до 50тыс...
це за шкідливі умови праці, потім на ліки буде витраяати більше. Знайомий пропрацював на ЗС, отримав міжхребтову грижу, довго воював з ними, щоб оформити інвалідність, але здається так і не оформили, як отриману на роботі травму

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Середня заробітна плата по підприємству "грязними" близько 24тис.грн.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 11:55

  Василь-Рівне написав:
  sens написав:Купити - продати в інтернет магазині і безліч фоп

Для цього потрібні мізки і пахати з ранку до ночі без вихідних та відпусток, чому пишу бо в темі, бо продаю і технології продаж в інтернеті дуже не прості і на високому рівні, згадайте слова долярчика як він пробував продавати в інтернеті і що з того вийшло, а чому - читайте вище

Заробляти на дронах, коли піджимають волонтери які не дають задерти ціни в 1,5-2-3 рази на дрони, батареї та комплектуючі, ага тяжко. :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 15:52

  _Mykola_ написав:
  Василь-Рівне написав:
  sens написав:Купити - продати в інтернет магазині і безліч фоп

Для цього потрібні мізки і пахати з ранку до ночі без вихідних та відпусток, чому пишу бо в темі, бо продаю і технології продаж в інтернеті дуже не прості і на високому рівні, згадайте слова долярчика як він пробував продавати в інтернеті і що з того вийшло, а чому - читайте вище

Заробляти на дронах, коли піджимають волонтери які не дають задерти ціни в 1,5-2-3 рази на дрони, батареї та комплектуючі, ага тяжко. :mrgreen:

Скільки ви заробили на дронах цього місяця?..
sergey_sryvkin
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