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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 сер, 2024 18:52
Victor8 написав:
А что такое необыкновенное произойдет через месяц?
Yuri_61 написав:
ще трохи почекайти (десь з місяць) і курс нікомунепотрібного камінцем у прірву.
37,4 побачимо ще
це зараз НБУ разом з обмінками стрижуть нетерплячих оленчіків та хом'ячків
Хтось може стати оператором бпла Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 18:59
Успіх І цей дрон потрапить в потрібний кабінет Кремля?
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 19:00
Yuri_61 написав:
ще трохи почекайти (десь з місяць) і курс нікомунепотрібного камінцем у прірву.
37,4 побачимо ще
"десь з місяць" - це добре...
Але хоча б найближчим часом/наступного тижня вже б побачити ХОЧА Б пробиття 41 вниз!
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 19:05
Пенсфонд дав числа зарплати за другий квартал.https://www.pfu.gov.ua/2165179-pokaznyk ... -2024-rik/
Неслабо росте...:
Таки є сенс для курсу 43 на новий рік.
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 19:09
буде 45, якщо пальне почне рости хоча б на 2 грн
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