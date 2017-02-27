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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11602116031160411605

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 76
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
9%
7
41,00-41,50
21%
16
41,50-42,00
46%
35
42,00-42,50
9%
7
42,50-43,00
5%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
4%
3
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 18:52

Вчора ще тримав лопату, а вже завтра сідаєш за штурвал ф-16)

  Victor8 написав:
  Yuri_61 написав:ще трохи почекайти (десь з місяць) і курс нікомунепотрібного камінцем у прірву.
37,4 побачимо ще
це зараз НБУ разом з обмінками стрижуть нетерплячих оленчіків та хом'ячків

А что такое необыкновенное произойдет через месяц? :D
Хтось може стати оператором бпла :D
Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 18:59

Успіх І цей дрон потрапить в потрібний кабінет Кремля?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 19:00

Чи то з початку вересня по 1грн буде курс падати щотижня?

  Yuri_61 написав:ще трохи почекайти (десь з місяць) і курс нікомунепотрібного камінцем у прірву.
37,4 побачимо ще
"десь з місяць" - це добре...
Але хоча б найближчим часом/наступного тижня вже б побачити ХОЧА Б пробиття 41 вниз! :D
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 19:05

Пенсфонд дав числа зарплати за другий квартал.
https://www.pfu.gov.ua/2165179-pokaznyk ... -2024-rik/

Неслабо росте...:

Зображення

Таки є сенс для курсу 43 на новий рік.
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 19:09

  Bobua написав:Пенсфонд дав числа зарплати за другий квартал.
https://www.pfu.gov.ua/2165179-pokaznyk ... -2024-rik/

Неслабо росте...:

Зображення

Таки є сенс для курсу 43 на новий рік.
буде 45, якщо пальне почне рости хоча б на 2 грн
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:38

  somilitark написав:
Готівка майже не рухається, адекватні заявки це 41.37 на 41.45, хоча міжбанк трохи припав.
Євро приймають по 46, ось це рекорд, такого прийому євро за гривню я не пригадую...

Типовий пост людини яка зараз воює в ЗСУ
somilitark направив мені в приватні запевнення, що він зараз воює в ЗСУ.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:42

  Bobua написав:Пенсфонд дав числа зарплати за другий квартал.
https://www.pfu.gov.ua/2165179-pokaznyk ... -2024-rik/

Неслабо росте...:

Зображення

Таки є сенс для курсу 43 на новий рік.

Приватний сектор економіки?
Зарплати військових, бюджетників?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:55

  UA написав:
  somilitark написав:
Готівка майже не рухається, адекватні заявки це 41.37 на 41.45, хоча міжбанк трохи припав.
Євро приймають по 46, ось це рекорд, такого прийому євро за гривню я не пригадую...

Типовий пост людини яка зараз воює в ЗСУ
somilitark направив мені в приватні запевнення, що він зараз воює в ЗСУ.


1. Він же вам в приватні написав, а ви принесли сюди, як сільська бабка. Хто ви після цього?
2. На багатьох посадах в ЗСУ є чимало часу цікавитись і валютою, і економікою.
Є пілоти, які виконуючи раз в 3 дні важкі бойові вильоти (і це немало в наш час) потім ще день монтують відео з камери на пілоні Мі24 .. А хтось не відео монтує, а тут триндить.. Не переймайтесь за менеджмент власним часом у військових.. більше думайте по свою користь для суспільства..
Ви б про себе , а не соміка більше. Що корисного встигли за 2.5 роки війни?
Hotab
 
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