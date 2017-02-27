Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 сер, 2024 18:52
Victor8 написав: Yuri_61 написав:
ще трохи почекайти (десь з місяць) і курс нікомунепотрібного камінцем у прірву.
37,4 побачимо ще
це зараз НБУ разом з обмінками стрижуть нетерплячих оленчіків та хом'ячків
А что такое необыкновенное произойдет через месяц?
Хтось може стати оператором бпла
Напад росії і білорусі на Україну
Успіх
Повідомлень: 6763
З нами з: 18.03.21
Подякував: 227 раз.
Подякували: 941 раз.
Профіль
3
8
1
3
Додано: П'ят 23 сер, 2024 18:59
Успіх І цей дрон потрапить в потрібний кабінет Кремля?
Дюрі-бачі
Повідомлень: 3647
З нами з: 29.07.22
Подякував: 644 раз.
Подякували: 465 раз.
Профіль
Додано: П'ят 23 сер, 2024 19:00
Yuri_61 написав:
ще трохи почекайти (десь з місяць) і курс нікомунепотрібного камінцем у прірву.
37,4 побачимо ще
"десь з місяць" - це добре...
Але хоча б найближчим часом/наступного тижня вже б побачити ХОЧА Б пробиття 41 вниз!
Успіх
Повідомлень: 6763
З нами з: 18.03.21
Подякував: 227 раз.
Подякували: 941 раз.
Профіль
3
8
1
3
Додано: П'ят 23 сер, 2024 19:05
Пенсфонд дав числа зарплати за другий квартал.
https://www.pfu.gov.ua/2165179-pokaznyk ... -2024-rik/
Неслабо росте...:
Таки є сенс для курсу 43 на новий рік.
Bobua
Повідомлень: 2312
З нами з: 24.08.10
Подякував: 112 раз.
Подякували: 154 раз.
Профіль
1
3
Додано: П'ят 23 сер, 2024 19:09
буде 45, якщо пальне почне рости хоча б на 2 грн
sens
Повідомлень: 17469
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 937 раз.
Профіль
3
Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:38
somilitark написав:
Готівка майже не рухається, адекватні заявки це 41.37 на 41.45, хоча міжбанк трохи припав.
Євро приймають по 46, ось це рекорд, такого прийому євро за гривню я не пригадую...
Типовий пост людини яка зараз воює в ЗСУ
somilitark направив мені в приватні запевнення, що він зараз воює в ЗСУ.
UA
Повідомлень: 8639
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1860 раз.
Подякували: 2261 раз.
Профіль
1
1
Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:42
Приватний сектор економіки?
Зарплати військових, бюджетників?
UA
Повідомлень: 8639
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1860 раз.
Подякували: 2261 раз.
Профіль
1
1
Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:55
UA написав: somilitark написав:
Готівка майже не рухається, адекватні заявки це 41.37 на 41.45, хоча міжбанк трохи припав.
Євро приймають по 46, ось це рекорд, такого прийому євро за гривню я не пригадую...
Типовий пост людини яка зараз воює в ЗСУ
somilitark направив мені в приватні запевнення, що він зараз воює в ЗСУ.
1. Він же вам в приватні написав, а ви принесли сюди, як сільська бабка. Хто ви після цього?
2. На багатьох посадах в ЗСУ є чимало часу цікавитись і валютою, і економікою.
Є пілоти, які виконуючи раз в 3 дні важкі бойові вильоти (і це немало в наш час) потім ще день монтують відео з камери на пілоні Мі24 .. А хтось не відео монтує, а тут триндить.. Не переймайтесь за менеджмент власним часом у військових.. більше думайте по свою користь для суспільства..
Ви б про себе , а не соміка більше. Що корисного встигли за 2.5 роки війни?
Hotab
Повідомлень: 13054
З нами з: 15.02.09
Подякував: 353 раз.
Подякували: 2264 раз.
Профіль
1
3
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
Схожі теми
34484
37051592
1988
13288484
7978
23213182
Суб 23 гру, 2023 00:55 Hotab