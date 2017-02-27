Хтось може стати оператором бпла
Напад росії і білорусі на Україну
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 сер, 2024 18:52
Вчора ще тримав лопату, а вже завтра сідаєш за штурвал ф-16)
Хтось може стати оператором бпла
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 23 сер, 2024 19:00
Чи то з початку вересня по 1грн буде курс падати щотижня?
Додано: П'ят 23 сер, 2024 19:05
Пенсфонд дав числа зарплати за другий квартал.
Неслабо росте...:
Таки є сенс для курсу 43 на новий рік.
Додано: П'ят 23 сер, 2024 19:09
буде 45, якщо пальне почне рости хоча б на 2 грн
Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:38
Типовий пост людини яка зараз воює в ЗСУ
somilitark направив мені в приватні запевнення, що він зараз воює в ЗСУ.
Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:42
Приватний сектор економіки?
Зарплати військових, бюджетників?
Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:55
1. Він же вам в приватні написав, а ви принесли сюди, як сільська бабка. Хто ви після цього?
2. На багатьох посадах в ЗСУ є чимало часу цікавитись і валютою, і економікою.
Є пілоти, які виконуючи раз в 3 дні важкі бойові вильоти (і це немало в наш час) потім ще день монтують відео з камери на пілоні Мі24 .. А хтось не відео монтує, а тут триндить.. Не переймайтесь за менеджмент власним часом у військових.. більше думайте по свою користь для суспільства..
Ви б про себе , а не соміка більше. Що корисного встигли за 2.5 роки війни?
Додано: П'ят 23 сер, 2024 23:26
UA
Військові -- дуже малоймовірно.
У нас виплати за 4, а особливо 5-6 місяці -- якраз суттєво знизились.
А Успіх писав, що навіть за копання не доплачують. Хоче це вже якесь неймовірне свинство, бо навіть за 2км нуля вже і купи дронів, і міни, і танкові обстріли... Єдине щастя -- зомбаки на відстані.
Плюс до цього -- великі гроші розбещують фінанс.неграмотних людей.
І дуже ймовірно, що переважна кількість військових просто марнотратники, а не гравці на валют.ринку.
З розмов є враження, що багато хто дуже заганяється з витратами...
А ще -- у 22році всього на 2.9% виросли зарплати.
Як це можливо, якщо у статистиці були військові?
Це ж наскільки мало впасти всім іншим??
Отже, у кого саме виросли зарплати тепер -- то загадка.
А ще видно сезонність. Як і торік.
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