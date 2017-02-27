somilitark написав: Готівка майже не рухається, адекватні заявки це 41.37 на 41.45, хоча міжбанк трохи припав. Євро приймають по 46, ось це рекорд, такого прийому євро за гривню я не пригадую...
Типовий пост людини яка зараз воює в ЗСУ somilitark направив мені в приватні запевнення, що він зараз воює в ЗСУ.
1. Він же вам в приватні написав, а ви принесли сюди, як сільська бабка. Хто ви після цього? 2. На багатьох посадах в ЗСУ є чимало часу цікавитись і валютою, і економікою. Є пілоти, які виконуючи раз в 3 дні важкі бойові вильоти (і це немало в наш час) потім ще день монтують відео з камери на пілоні Мі24 .. А хтось не відео монтує, а тут триндить.. Не переймайтесь за менеджмент власним часом у військових.. більше думайте по свою користь для суспільства.. Ви б про себе , а не соміка більше. Що корисного встигли за 2.5 роки війни?
У нас виплати за 4, а особливо 5-6 місяці -- якраз суттєво знизились.
А Успіх писав, що навіть за копання не доплачують. Хоче це вже якесь неймовірне свинство, бо навіть за 2км нуля вже і купи дронів, і міни, і танкові обстріли... Єдине щастя -- зомбаки на відстані.
Плюс до цього -- великі гроші розбещують фінанс.неграмотних людей. І дуже ймовірно, що переважна кількість військових просто марнотратники, а не гравці на валют.ринку. З розмов є враження, що багато хто дуже заганяється з витратами...
А ще -- у 22році всього на 2.9% виросли зарплати. Як це можливо, якщо у статистиці були військові? Це ж наскільки мало впасти всім іншим??
Отже, у кого саме виросли зарплати тепер -- то загадка. А ще видно сезонність. Як і торік.